¿Cumplen nuestras calles y avenidas con los estándares viales internacionales?

La vialidad para cualquier país va de la mano con el aspecto económico y su crecimiento, debido a que es uno de los canales de distribución de los productos, y es el medio de transporte de la fuerza trabajadora, como lo indica Cohen (2013)” La movilidad es uno de los pilares sobre los cuales se fundamenta el desarrollo, y, en este sentido la calidad de la infraestructura vial es de vital importancia”.

Partiendo de este punto, las calles y avenidas del país deben tener una ingeniería vial que cumpla con todas las necesidades de sus usuarios en varios aspectos: Accesibilidad, movilidad y la facilidad de utilizar múltiples medios de transporte (bicicleta, bus, vehículos, etc.), no se trata de construir nuevas vías, sino más bien adecuar las calles ya existentes para que cumplan con los parámetros internacionales, como lo es la correcta demarcación, señalización, la capa de pavimento sin baches ni grietas y la disposición del espacio de las aceras, entre otras.

Evaluando entonces nuestras calles y avenidas podemos observar que hay algunas deficiencias en cuanto a las normativas de vialidad, como lo indica un estudio que realizó la Alcaldía de Panamá.

Ese documento señala que el 48% de las calles no tienen nombre y para ellos se creó un proyecto de nomenclatura, a fin de poder así atacar este problema urbano, esto imposibilita que los usuarios puedan fácilmente ubicar una dirección y tomar referencias desde las aplicaciones móviles, a la hora de dirigirse a un punto de la ciudad especifico.

La ciudadanía se encuentra un poco reacia a los cambios, pero este es un buen comienzo para empezar a estandarizar la señalización de las calles como es reglamentario. Lo importante de todos estos cambios es que no solamente impacten las arterias principales de la ciudad, sino que también las calles secundarias y de servicios, muchas de estas no cuentan siquiera con el espacio reglamentario de acera para la circulación de los peatones, y no son tomadas en cuenta.

Según el Manual del Ministerio de Obras Publicas de Panamá (MOP), que se basa en los estándares internacionales, entre ellos, la Asociación Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte (Aashto) en la partición de especificaciones mínimas para calles de área urbana indica que: En las vías colectoras o secundarias se debe contar con 4 metros (m) de área de rodadura por cada sentido del canal, 0.60 m dispuestos para el cordón de cuneta, 0.60 m para el área de grama y 1.20 m dispuestos para el área de acera, es decir que el espacio mínimo requerido es de 12.80 m.

En algunos sectores de la ciudad como Costa del Este, corregimiento de Juan Díaz, se cumplen con estos requerimientos internacionales, sin embargo, existe una diferencia con otros sectores en áreas no muy lejanas como Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre o el corregimiento de Pueblo Nuevo, sólo por mencionar algunos, que no cumplen con las especificaciones mínimas para que los ciudadanos tengan un sistema de vialidad eficiente.

Estas zonas están siendo olvidadas en la adjudicación de proyectos o han sido víctimas del desarrollo de obras ineficientes, que al poco tiempo caen en estado de deterioro.

La nueva administración del MOP debe considerar la evaluación de los parámetros, normas y requerimientos que se están considerando a la hora de elaborar los proyectos de planificación urbana, y verificar si las obras de vialidad adjudicadas cumplen con el tiempo útil estimado de la obra, si tienen la calidad solicitada, y si estos cubren con la demanda de la sociedad a la cual atiende.

A su vez se debe incluir nuevas tecnologías para el diseño de nuestros pavimentos, análisis para la reingeniería de la planificación urbana vial, para adecuarla a las nuevas necesidades, donde se considere la inclusión de nuevas vías de transporte, donde se integren las áreas reglamentarias que requieren los peatones para su circulación, incluir ciclovías para poder incentivar a las personas incluir un nuevo sistema de transporte que puede ayudar a disminuir en gran escala el tráfico que tanto afecta las calles de la ciudad.

Panamá necesita dejar atrás los procesos de diseño arcaicos, requiere innovación con diseños de estructuras viales más eficientes que resuelvan las deficiencias que se tienen hoy día, en donde se incorporen técnicas de preservación efectivas con la finalidad de atender la necesidad de los panameños en cuanto la planificación urbana vial.

Betty Carolina Molina Abreu

Ingeniera y estudiante de Maestría

Universidad Interamericana de Panamá (UIP)