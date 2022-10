Cúpula empresarial solicita medidas correctivas para salvaguardar el Sistema de Pensiones de la CSS

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), como parte de su plan estratégico, desarrolló el evento de Seguimiento al Compromiso adquirido de monitorear los pilares presentados en Agenda País 2019 – 2024, en donde analizó la situación del pilar de Seguridad Social: Sistema de Pensiones.

En un comunicado, el gremio indicó que el documento de Agenda País-2019-2024, entregado a los candidatos presidenciales en el 2019, dio recomendaciones a corto plazo, tales como: Instalar una mesa de diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS), con el fin de conocer el estatus real, actuarial y financiero de la institución y, por consiguiente, hacer las adecuaciones necesarias.

Mientras que, a mediano plazo, el informe reveló que se debe crear un sistema de salud integral (Ministerio de Salud (Minsa)/CSS), que pase por un proceso de coordinación y homologación hasta alcanzar la meta de un Sistema Integral, dado que la entidad debe dedicarse, primordialmente, al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Sin embargo, este debe incorpora gradualmente los temas de enfermedad y maternidad al Sistema Integral de Salud propuesto, antes de operar a cabalidad el Sistema de Salud Integral (a más tardar 2030), así como de dividir su Junta Directiva en una parte encargada de lo administrativo y la prestación de salud, y la otra dedicada al programa de IVM.

Marcela Galindo, presidente de la CCIAP, explicó hoy más que nunca cobran notoria importancia para la recuperación y desarrollo de Panamá, a fin de que se puedan tomar las medidas correctivas necesarias que permitan cumplir con los objetivos establecidos en este quinquenio.

Recordó que en enero de 2019 durante la tercera edición de su proyecto Agenda País, se le presentó a los candidatos presidenciales, el documento final, con propuestas concretas de cada uno de los pillares abordados en los foros en los que participaron los coordinadores de la CCIAP en temas de Educación de Calidad, Seguridad Social y Salud, Institucionalidad Democrática y Crecimiento Económico Competitivo.

“Somos conscientes que lograr acuerdos en la ruta a seguir no es fácil y que probablemente no lo resolveremos antes de que acabe el periodo del presidente Laurentino Cortizo, sin embargo, ello no puede ser excusa para quedarnos de brazos cruzados, porque el tiempo ya no alcanza”, precisó Galindo refiriéndose al tema de las pensiones de la Caja de Seguro Social.

Por su parte, César Tribaldos, coordinador de este pilar de seguridad social: Sistema de pensiones y exdirectivo de la Junta Directiva de la CSS manifestó que a través de Agenda País 2019-2024 a corto plazo se dio un mínimo avance con la instalación de una mesa de diálogo por la Caja de Seguro Social.

Sin embargo, ahora que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) entregó el informe sobre la situación de este programa donde reveló sobre el poco tiempo que tiene Panamá para tomar decisiones antes de que el subsistema de pensiones de IVM se quede sin reservas en 2024 toca entrar en acción. De no tomarse medidas de intervención de política para revertir esta tendencia, el país corre con el riesgo de una profunda afectación de la sostenibilidad económica del Régimen, que podría alcanzar niveles críticos, con alto costo social.

Por su lado, el consultor Jorge Nicolau, considera que se requiere de reformas profundas para que cumplan con las mejores prácticas internacionales.

Asimismo, indicó que el sistema mixto si es sostenible en el mediano y largo plazo, pero requiere de cambios importante en el diseño para que genere las pensiones esperadas en los sistemas de contribución definida o cuentas de ahorros individuales. No genera déficits ni deuda.

Sobre las medidas paramétricas destacó que es una medida que se ha efectuado en muchos países y casi todo el mundo lo odia, por el aumento de las cuotas y de la edad de jubilación y nadie quiere eso, pero son necesarias.