De PEPs, de bienes raíces y del imperio

Siempre he admirado muchas cosas del Imperio (Estados Unidos) y al final de cuentas, la geopolítica nos obligaba a escoger, desde la segunda guerra mundial y en mis años de adolescencia, entre los buenos (capitalistas y demócratas) y los malos (fascistas, comunistas y autoritarios). No obstante, con los años, he tratado de no perder la objetividad y seguiré tratando de ser crítico de dicha nación y de sus ciudadanos cuando así lo amerite.

Un ejemplo reciente de mi asombro es como ese pueblo pudo escoger a Donald Trump como presidente. La única razón lógica que encuentro es que los demócratas se la pusieron fácil al escoger como candidata presidencial a Hillary Clinton, la más preparada, pero la más odiada y presumida política estadounidense. Era más fácil votar en contra de Hillary Clinton que a favor del impresentable anaranjado.

Luego de estar -semana tras semana, años tras año- informando a los lectores de la hipocresía europea en listar a Panamá como jurisdicción no cooperadora en materia de blanqueo de capitales, cuando allá abundan los escándalos y la avaricia de sus bancos es notoria, he decidido enfilar los cañones a los Estados Unidos (EE.UU.).

El 2 de agosto de 2021, Global Financial Integrity (GFI), un think tank basado en Washington, D.C. que se enfoca en movimientos financieros ilícitos, corrupción y lavado de dinero, emitió un devastador reporte denominado: Acres de Lavado de Dinero: Porque los inmuebles en Estados Unidos son el sueño de un cleptócrata.

El reporte, escrito por Lakshmi Kumar y Kaisa de Bel, demuestra la facilidad con que cleptócratas, criminales, evasores de sanciones internacionales y funcionarios corruptos escogen al sector inmobiliario de EE.UU. como su destino preferido para esconder activos y lavar los fondos provenientes de actividades ilícitas.

Para poder llegar a ciertas conclusiones y poder emitir recomendaciones, los autores analizaron más de 100 casos de lavado de dinero, entre los años 2015 a 2020, a través de la venta de inmuebles (me parece raro que EE.UU. no esté en la lista de la Unión Europa -UE-; tan gallitos que son con Panamá).

Los cálculos de GFI estiman que, durante ese periodo, se lavaron más de $2.3 mil millones solo en 56 de los casos analizados. El 83% de los fondos en estos casos venían del extranjero y más de 50% de las transacciones involucraban a Personas Expuestas Políticamente (“PEPs”). Cabe destacar que estas cifras no deben sorprendernos cuando en EE.UU. ni los abogados, ni los corredores de bienes raíces, ni los notarios y tampoco los que establecen depósitos en plica (“escrow agents”) deben cumplir con regulaciones para prevenir el blanqueo de capitales.

México y Guatemala (el primero miembro de la venerable Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -Ocde.), fueron los países latinos desde adónde más plata se envió a EE.UU. en los casos estudiados por GFI. Ninguno de los dos países está en la lista de la UE. Me pregunto si, valga la redundancia, un funcionario del gobierno panameño puede preguntar cómo no están en las listas discriminatorias de la UE dichos países habida cuenta de su histórica corrupción y su participación notoria en el narcotráfico.

Entre los principales puntos que resalta el reporte están:

Como mínimo, en los 5 años reportados, más de $2.3 mil millones fueron lavados a través de transacciones inmobiliarias y millones más a través de joyería, arte y yates;

Los intermediarios como abogados, corredores de bienes raíces, asesores de inversión y empleados de instituciones financieras han facilitado, repetidamente, el lavado de dinero de individuos por comisión u omisión y, aun así, EE.UU. siguen siendo el único país del G-7 que no regula y obliga a los corredores de bienes raíces a aplicar políticas antilavado de dinero;

Más de 50% de los casos reportados en EE.UU. involucraban a PEPs (acá en Panamá un PEP no puede ni abrir una cuenta bancaria); y,

El uso de sociedades anónimas de estados como Delaware y Florida se registró en 82% de los casos estudiados. Recordemos que incorporadores de sociedades anónimas en EE. UU. no necesitan conocer y menos registrar quien es el beneficiario final. Repito para beneficio de los diplomáticos de la UE acantonados en Panamá: los incorporadores de sociedades anónimas en EE. UU. no necesitan conocer y menos registrar quien es el beneficiario final.

Tres de las recomendaciones del reporte son:

EE.UU. debería establecer un régimen de antilavado para el sector de bienes raíces que incluya el origen de los fondos e identificación del beneficiario final.

FinCEN debería regular la definición, los tipos de PEPs y además obligar a los agentes de bienes raíces a informar cuando PEPs extranjeros adquieren propiedades en EE.UU.

Los corredores de bienes raíces deben estar obligados a identificar el beneficiario final en la compra de un inmueble.

Disculpen, pero estas recomendaciones son tan obvias que dan pena ajena. Si la UE fuera objetiva y valiente, el primer país en la lista discriminatoria, por sus obvias deficiencias, debería ser EE. UU. Pero ¿quién los va a defender de Putin? ¿Francia? No me hagan reír.

El reporte (que puede ser obtenido en el siguiente enlace: https://gfintegrity.org/report/acres-of-money-laundering-why-u-s-real-estate-is-a-kleptocrats-dream/) concluye que los procesos estadounidenses para evitar el lavado de dinero son “tristemente inadecuados y que el sector inmobiliario es un riesgo significativo para la seguridad nacional al continuar siendo un paraíso para criminales y cleptócratas”.

How do you like them apples?

Por: Misonius Rufus

Abogado y analista internacional