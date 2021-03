De Star Holding a Star5, una respuesta para afrontar la nueva realidad del mercado publicitario

Ya casi es un cliché decir que la pandemia de coronavirus (COVID-19) lo ha cambiado todo, sin embargo, el tanto repetir esta frase no implica que sea menos cierta.

Tampoco resta valor a la necesidad de las empresas de adaptarse a la llamada “nueva normalidad”, de digitalizar sus procesos y de ofrecer productos y servicios innovadores, que se ajusten cada vez más a las necesidades y las nuevas realidades económicas de sus clientes y, por qué no, llegar a nuevas audiencias.

Pero la realidad es que en ningún sector económico es más urgente reinventarse, para adaptarse a estas nuevas realidades, que en el publicitario.

Y es que hoy cuando los grandes clientes y las grandes campañas publicitarias parecen ser un eco de un pasado lejano, el reto de ofrecer un servicio de alta calidad que se ajuste a todos los bolsillos se ha convertido en un reto urgente para garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Ante esta realidad Capital Financiero ha conversado con Gabriel Barletta, CEO de Star5, una de las principales empresas publicitarias de país, la cual ha tomado la decisión de cambiar su nombre, esto como parte de una estrategia innovadora que busca hacer frente a los retos que nos ha traído consigo el COVID-19.

De forma franca y directa, Barletta, nos brinda una radiografía del momento que vive la industria publicitaria y comparte con nosotros la visión de una empresa que busca derribar las barreras entre la publicidad tradicional, el manejo de marcas y la publicidad en redes sociales, pasando de Star Holding a Star5.

-¿Cómo llega Star Holding a este cambio de marca, teniendo en cuenta que ya era una marca reconocida?

-Te lo resumo de esta forma: Evolucionamos o morimos. Las cifras de la industria publicitaria, ustedes en Capital Financiero lo saben muy bien, han venido cayendo desde el año 2015, que fue el último año en el que experimentamos un crecimiento positivo, pero antes de la pandemia de COVID-19 la industria registró una caída de 50% en la inversión publicitaria en medios tradicionales.

“Debido a ello, hace dos años, comenzamos a analizar que el modelo de negocio que nosotros teníamos en ese momento, como un holding de diversas empresas de publicidad, relaciones públicas, mercadeo digital, se estaba volviendo obsoleto y estaba generando grandes ineficiencias debido a que cada compañía del holding tenía su propia cultura organizacional, su propia estructura administrativa y en los procesos, lo que nos alejaba de ese grupo que queríamos ser y cómo nos queríamos proyectar.

“Ante esta realidad y ante la necesidad de buscar mayores eficiencias comenzamos a ver qué estaba pasando en la industria publicitaria a nivel mundial y elaboramos un plan quinquenal que terminaba en el 2023, un plan que se fue ejecutando poco a poco, porque como bien sabemos, los cambios drásticos en esta industria no siempre son bien acogidos por el mercado, así es que, aun cuando sabíamos a donde queríamos terminar, el proceso se llevaba pausadamente.

La meta era definir qué rol tenían que jugar nuestras marcas locales y nuestras marcas internacionales y cuál era el modelo de negocios que queríamos desarrollar en Panamá, tomando en cuenta que los modelos de negocio que funcionan en Estados Unidos (EE.UU.), Europa, Brasil, Colombia o México, no necesariamente funciona en nuestro país.

“Por eso tuvimos en su momento el modelo de una empresa holding, pero el mundo cambió con el nacimiento de los medios digitales, un mundo nuevo para nosotros y especialmente para gran parte de nuestro recurso humano, porque este tema ni siquiera se estaba estudiando en las universidades, así que al iniciar estos cambios se nos hizo evidente que teníamos que colocar toda nuestra oferta de servicios bajo un solo paraguas, un solo nombre local.

“Ahora, esta no es la primera vez que buscamos innovar y evolucionar hacia donde nosotros creemos que a donde se debe mover la industria. Recordarán que el primer cambio en esa dirección fue cuando pasamos de Publitres a Publicuatro, un cambio menor, pero un cambio. Luego pasamos a Star Communications Holding y luego, hace cinco años, pasamos a Star Holding”.

“Ya en el 2020 teníamos previstos cambios más importante, principalmente en el perfil del recurso humano que nosotros queríamos tener, pero en marzo llegó la pandemia de COVID-19 y tomamos la decisión de cerrar las oficinas y enviar a todos los colaboradores al teletrabajo.

“Este tema ya los veníamos discutiendo antes de la pandemia, pero el viernes 13 de marzo de 2020 nosotros fuimos los primeros en cerrar en un 100% nuestras oficinas, estableciendo dos objetivos muy claros, el primero fue cuidar la salud de nuestros colaboradores y el segundo fue velar por la sostenibilidad del negocio, y esto último era muy importante porque si bien, como ya dije, la industria registró una caída de la inversión publicitaria del 50%, en nuestro caso muy particular, nuestra facturación cayó sólo un 15%, no obstante, nuestra participación de mercado pasó de 18% a 30%, afianzando nuestro liderazgo en la industria”.

Pero eso no es suficiente y como líderes de la industria que somos, consideramos que ahora era el momento de ejecutar los cambios que nos habíamos planteado para el 2023 y de proyectarnos con una sola marca local y dejamos que nuestros expertos definieran nuestro nuevo nombre basados en la nueva realidad y es que ahora nosotros somos una empresa de mercadeo integral, donde todas las disciplinas están en una misma empresa.

“Esto busca responder a las necesidades de los clientes de hoy en día, los cuales necesitan eficiencias y requiere hablar con una sola empresa que le resuelva todos los problemas de comunicaciones y publicidad, lo que incluye producción, trade marketing, relaciones públicas, publicidad digital y compra de medios, a lo que hay que sumar la necesidad de ofrecer un costo eficiente y el mejor talento creativo. Y eso es a lo que ahora le estamos apostando, tener al cliente en el centro de todo”.

-¿Tener un solo oferente le permitirá al cliente tener acceso a más talento y a un mejor costo?

-El nuevo nombre del juego es la eficiencia. Se trata de cómo, de nuestra parte, podemos tener los procesos más lineales, con mayor transparencia y agilidad para resolver los problemas de nuestros clientes.

“Te pongo un ejemplo, yo lo sufría cuando un cliente hablaba con nuestra publicitaria para manejar un tema de relaciones públicas, nuestra publicitaria hablaba con nuestra agencia de relaciones pública, cuando la agencia de relaciones públicas tenía una respuesta al problema del cliente se la comunicaba a la publicitaria y ésta la presentaba al cliente, era un proceso burocrático que generaba una gran ineficiencia, y podían pasar dos cosas, que el costo de esa ineficiencia fuera transferido al cliente, lo cual evidentemente no era correcto, o que nosotros termináramos asumiendo ese costo, lo cual tampoco es adecuado.

Precisamente, esto es lo que queremos cambiar ahora, generando eficiencia en los procesos y reduciendo los costos para nuestros clientes”.

-¿De alguna manera esto podría abrirle la puerta a las micro, pequeñas y medianas empresas a la publicidad y generar un nuevo nicho de negocios?

-Ya nosotros no vemos a los clientes por su tamaño, porque para nosotros no hay clientes grandes y clientes chicos, de hecho, pueden existir clientes rentables y clientes no rentables, sin embargo, nosotros le apostamos a las marcas y la realidad es que la mayoría de las empresas en Panamá son micro, medianas y pequeñas, y son estas empresas las que está mostrando esa resiliencia para salir adelante y nuestra propuesta es estar allí para ayudarlos a crecer.

“Nosotros, cuando la empresa comenzó a crecer en los años 80, apostamos en su momento a marcas que no eran los líderes del mercado y que en ese momento eran marcas pequeñas como Ricardo Pérez, supermercados Rey, cerveza Soberana, Estrella Azul, ninguno era líder en su categoría, pero crecimos juntos.

Lógicamente, al tener esta cartera de clientes y tener un nombre como Publicuatro o Star Holding ya nos alejaba de ciertos clientes, pero ahora lo que estamos diciendo es que estamos innovando al ofrecerle a todo tipo de empresa, sin importar su tamaño, el servicio que necesitan para poder ayudarlos a crecer su marca”.

-¿Este cambio a Star5 también parece responder a los cambios tecnológicos que estamos viviendo y que la pandemia de COVID-19 ha venido a acelerar?

-Nuestra generación está viviendo los mejores momentos de la industria. Esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo llegó para quedarse y está generando una ola de innovación que nosotros no veíamos desde que las empresas de publicidad comenzaron a hacer creatividad para la televisión en los años 60. Desde esa fecha hasta ahora los medios eran los mismos, prensa escrita, revista, radio y televisión fundamentalmente, hasta que nació el mundo digital y hoy en día no acabas de entender cómo rentabilizar una plataforma cuando aparece otra.

“Eso es parte de lo que nos ha sucedido a nosotros y ese es el reto que estamos enfrentando, de ser los expertos en todos los medios que existe, tanto los tradicionales como los digitales. Eso significa que nadie en este país puede saber más que nosotros en cualquier plataforma, y lo que hemos hecho es juntar el talento necesario para ofrecerle ese conocimiento a las marcas y ayudarlas a crecer.

Por ello el 70% de los colaboradores actuales de Star5 tiene menos de cinco de años de estar en la empresa, porque nos hemos volcado a buscar a esa fuerza laboral que nació con un celular en la mano, que tienen en sus cabezas un chip digital, totalmente a lo que nosotros vivimos al no ser nativos digitales.

“Se trata de una sangre nueva, de la cual estamos aprendiendo todos los días, pero a la que también le estamos transmitiendo nuestro conocimiento y nuestra experiencia sobre el manejo de marca, para así darle los mejores resultados finales a nuestros clientes”.

-¿Esta sangre nueva seguramente se reflejará en una mayor innovación y creatividad en medios digitales?

-Nosotros contamos con todos los premios, habidos y por haber, en concursos de creatividad publicitaria en América Latina y el Caribe, Europa y Sudamérica, pero ahora tenemos que ganarnos esa reputación en materia de creatividad en medios digitales.

“También hemos tenido campañas exitosas en medios digitales como la del hueco twittero en 2015, con el que recibimos un premio en Cannes, que es uno de los certámenes publicitarios más importantes a nivel mundial, pero con el paso que estamos dando ahora lo que estamos diciendo es que estamos apostando todo lo que tenemos a las marcas de nuestro país y a un mundo digital que llegó para quedarse.

Tenemos que conocer y dominar, conociendo cual es comportamiento de los consumidores en cada plataforma, para, con el talento que tenemos, guiar a las marcas sobre su contenido creativo y lograr que este sea el mejor”.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero