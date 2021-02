Defensoría del Pueblo propone a la Attt mantener plan de circulación de taxis

La Defensoría del Pueblo como entidad mediadora entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Attt) y los dirigentes del Transporte Selectivo informa que en conversaciones con la Attt ha sugerido mantener la medida implementada para la circulación de taxis según la terminación de su matrícula vehicular (de pares y nones) de lunes a jueves y libre circulación de todos los taxis, los días viernes.

De igual forma la Defensoría del Pueblo, tomando en consideración que a partir del 6 de marzo se levantará la medida de cuarentena total en algunas provincias, propone que se permita la circulación del transporte selectivo durante los fines de semana en aquellas áreas donde se levante la cuarentena total.

Conforme a lo que establece el artículo 4, numeral 10 de la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, modificada mediante la Ley No. 41 de 1 de diciembre de 2005 y la Ley No. 55 de 2 de octubre de 2009, la Defensoría del Pueblo puede mediar en los conflictos que se presenten entre la administración pública y los particulares, con la finalidad de promover acuerdos que los solucionen.