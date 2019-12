Demócratas de la Cámara de Representantes revelan artículos de juicio político a Trump

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jerry Nadler, anunció el martes dos artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. Los cargos son por abuso de poder y obstrucción del Congreso.

“Él puso en peligro nuestra democracia, puso en peligro nuestra seguridad”, dijo Nadler, demócrata por Nueva Jersey, al anunciar los cargos ante el retrato de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos.

Los cargos presentados el martes se derivan de la presión de Trump sobre Ucrania para que anunciara investigaciones a sus rivales políticos mientras retenía la ayuda al país.

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, flanqueada por los presidentes de las comisiones que participaron en la investigación de juicio político, calificó el momento como un “acto solemne”.

Trump es el cuarto presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político. Si es acusado, será el tercer presidente en enfrentar un juicio en el Senado.

El presidente Donald Trump reaccionó en Twitter tras anunciarse los cargos para el juicio político en su contra diciendo: “Nadler acaba de decir que “presioné a Ucrania para que interfiriera en nuestras elecciones de 2020”. Ridículo, y él sabe que eso no es cierto. Tanto el Presidente como el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijeron, muchas veces, que “NO HABÍA PRESIÓN”. Nadler y los demócratas lo saben, ¡pero se niegan a reconocerlo!”

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019