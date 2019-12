Desarrollan sesiones plenarias de la XIII Cumbre Empresarial CHINA-LAC/Panamá 2019

Las oportunidades y desafíos de la colaboración entre China y LAC en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, América Latina y el Caribe como Hub regional para empresas de China con proyección global, finanzas e infraestructura, y cómo invertir en Panamá, son los temas que se desarrollaron en las sesiones plenarias de la XIII Cumbre Empresarial CHINA-LAC/Panamá 2019, que se realiza desde hoy hasta este 11 de diciembre, con miras a profundizar la cooperación internacional de la franja y la ruta para promover el desarrollo común y la prosperidad de China, América Latina y el Caribe (LAC).

Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) señaló “Panamá ofrece el entorno ideal para hacer negocios en la región debido a su estabilidad política y económica”.

De igual forma, dijo que la posición geográfica del país permite llevar a cabo operaciones a través de la plataforma logística multimodal con que contamos, lo que facilita el acceso a nuevos mercados y a la vez nos consolida como la puerta de acceso al continente americano para empresarios de otras latitudes. Mientras que, somos el primer país latinoamericano con los niveles más altos en desarrollo de infraestructura logística”.

En tanto, Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias recordó que Panamá fue el primer país de Latinoamérica en firmar su adhesión a la Franja y la Ruta, conscientes del potencial de crecimiento de ese intercambio comercial entre China y la región, que a su vez reafirma el rol del país como “la Gran Conexión” con el Canal de Panamá.

Nuestro papel es ser un integrador económico global, ya que Panamá sirve como un centro para el comercio internacional y la exportación de servicios”.

Oportunidades y desafíos entre China y LAC

El primer tema desarrollado en estas sesiones plenarios fue, las Oportunidades y desafíos de la colaboración entre CHINA y LAC en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, donde los panelistas conversaron sobre los detalles de la iniciativa y la forma en que los países serán parte de esta, considerando las potencialidades de cada uno, con el objetivo de promover la cooperación entre estos países.

Este punto fue moderado por Jacopo Dettoni, deputy Editor, fDi Magazine (Financial Times Group). Participaron como panelistas: Duayner Salas Chaverri, viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica; Wu Taizhong, vicepresidente Ejecutivo, China Construction America; Alejandro Pérez Viazzi, vicepresidente de CONAPROLE Uruguay; Han Hongmei, director ejecutivo, CHINA-LAC Industrial Cooperation Investment Fund; Fu Gangfeng, Director de la Junta y Presidente, China COSCO Shipping Corporation Limited y Jorge García Icaza, presidente de Parque Logístico Vacamonte y expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

LAC como Hub regional para China

La segunda temática esbozada es LAC como Hub regional para empresas de China con proyección global, donde se hizo una revisión del rol que América Latina y El Caribe juega, frente al crecimiento de la actividad comercial que ha tenido China durante la reciente década.

Esta moderación estuvo a cargo de Fabrizio Opertti, gerente de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo. Los especialistas que participaron son: Gustavo González de Vega, presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas; Xie Dongbo, asistente de presidencia, Gree Electric Appliances,Inc; Ana Rey, presidenta del Instituto Nacional de Logística de Uruguay; Kenneth Zhang, gerente general para Panamá, Shanghai Gorgeous Group; Giovanni Ferrari, gerente general de la Zona Libre de Colón; Mao Chenyu, gerente general para México y Centroamérica, DiDi Chuxing.

De igual forma, James P. Scriven, gerente general de BID INVEST, realizó una presentación sobre BID Invest como socio estratégico para hacer negocios en LAC.

Finanzas e Infraestructura

En el aspecto de finanzas e infraestructura el BID, América Latina y el Caribe, evaluaron las expectativas de colaboración dirigida al fortalecimiento de proyectos de infraestructura que refuercen las potencialidades de los países de la región, a través de la facilitación de fondos para el desarrollo de proyectos tanto del sector público como privado.

Como moderador esta temática estuvo dirigido por Bernardo Guillamón, gerente de la Oficina de Alianzas Estratégicas del BID. Los penalistas que participaron son: Diego Morales, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia; Chen Guoqing, presidente de China Yangtze Power Co., Ltd.; Milverton Reynolds, director General del Development Bank of Jamaica; Lara Zhang, gerente país de Colombia, BYD; Xian Hong, director del Departamento de Finanzas Globales y un Industrial and Commercial Bank of China y un representante del Canal de Panamá (TBC).

Invertir en Panamá

En este último tema, el Ministerio de Comercio e Industrias desarrolló un dinámico panel con la participación del ministro del MICI, Ramón Martínez, el ministro consejero para facilitación de la inversión privada de Panamá, José Alejandro Rojas; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz; el presidente de la zona franca digital BPO’S, Ricardo Muñoz y el presidente de la Comisión Organizadora de CHINA-LAC 2019, Gabriel Barletta.

Los panelistas profundizaron en temas como: el nuevo marco institucional para las inversiones, el desarrollo de la infraestructura en el país, formación del capital humano y fortalecimiento de las pymes; así como los beneficios e incentivos de los regímenes especiales existentes en Panamá como las zonas francas, las sedes de empresas multinacionales y incluso la red de acuerdos comerciales con que cuenta el país.

Organizadores

La cumbre China-LAC es un evento anual organizado por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT), la Cámara de Comercio Internacional de China (siglas en inglés CCOIC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este año por ser Panamá sede de la cumbre se desarrolló con alianza estratégica del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Desde su creación en 2007, CHINA–LAC es el evento empresarial más importante entre compañías de China y los países de América Latina y el Caribe, que se celebra anualmente con una edición en China y otra en la región latinoamericana y caribeña. Las pasadas ediciones se han desarrollado en China, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, México y Uruguay.