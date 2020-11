Desde que en Panamá se reiniciaron los viajes internacionales, el pasado 12 de octubre, se han realizado 13,826 pruebas de Covid-19 y se han detectado 383 pasajeros positivos, anunciaron las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa).

De igual modo se conoció que estos pasajeros han sido ubicados en hoteles hospitales para su tratamiento según los protocolos establecidos por el Minsa.

El Minsa recuerda que todo viajero al momento de arribar al país debe presentar una prueba de PCR/antígeno con un mínimo de 48 horas previas a su ingreso a suelo panameño y quienes no la presenten deberán realizarse la prueba en los laboratorios establecidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y cubrir el costo de dicho examen.

De igual modo se informó que las autoridades de salud y los Equipos Unificados de Trazabilidad (EUT) volvieron a superar este sábado la meta del Gobierno Nacional de 10 mil pruebas para la detección de la Covid-19 en un periodo de 24 horas.

Según el último Informe de Epidemiología correspondiente a las últimas 24 horas se realizaron 11,090 pruebas y se reportó un porcentaje de positividad de 11.6%.

Para la fecha, los casos de pacientes recuperados volvieron a superar los casos nuevos. El informe establece que se registraron 1,612 casos recuperados, mientras que los casos nuevos son 1,288. En esta jornada, también se bajó el porcentaje de letalidad a 1.9%. Estaba en 2%.

Como parte de las acciones para el combate efectivo a la Covid-19, las direcciones regionales del Minsa y los Equipos Unificados de Trazabilidad (EUT) siguen trabajando en las comunidades en las que se detecta el mayor número de casos.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, ha impartido instrucciones de fortalecer las acciones de trazabilidad con el fin de disminuir el número de contagios, sobre todo en los corregimientos que registren mayor número de casos.

Según el último Informe Epidemiológico, los corregimientos con más de 10 casos confirmados son: Vista Alegre (83 casos), Pacora (47 casos), Burunga (40 casos), Penonomé (31 casos), Tocumen (31 casos), Guadalupe (31 casos), San Francisco en Panamá (30 Casos), Chilibre (30 casos), Juan Díaz en Panamá (29 casos) y Alcalde Díaz (29 casos).

También figuran en esta lista con más de diez casos: Puerto Caimito (29 casos), Ernesto Córdoba Campos (24 casos), Amelia Dennis De Icaza (24 casos), Juan Demóstenes Arosemena (23 casos), Parque Lefevre (22 casos), Betania (22 casos), Las Cumbres (22 casos), Belisario Porras (21 casos), Santiago (21 casos) y Arraiján (20 casos).

A través del sistema de trazabilidad en estos corregimientos, se trata de ubicar a todos los casos positivos y sus contactos con la finalidad de evitar que salgan de sus casas.

Se incluye la entrega de los medicamentos, el seguimiento y asistencia médica, la asistencia de psicológica de ser necesaria, la entrega de alimentos a través del Programa Panamá Solidario y la ayuda que sea necesaria para evitar que estas personas salgan a las calles a contagiar a otras personas.

Las autoridades recuerdan a la población que se deben respetar las normas que disponen que no se pueden realizar fiestas, parkings, bailes, discotecas, corridas de toro, peleas de gallo y cualquier otra actividad festiva que incluya la aglomeración de personas.

Igualmente se recomienda evitar las reuniones, fuera de la burbuja familiar en las que se relajen las medidas de bioseguridad.

Exhorto de la Facultad de Medicina de Panamá

En un comunicado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, firmado por el decano, Dr. Enrique Mendoza, se exhorta a la respuesta individual y familiar ante la reaceleración de la pandemia viral.

En concreto la Facultad de Medicina recomienda a los panameños, en particular ante las fiestas del Día de la Madre, de Navidad y fin de año, las siguientes acciones:

1.- Preparen y sigan un plan personal y familiar de bioseguridad. Fuera de su núcleo familiar usen sus mascarillas, el protector facial, practiquen el lavado frecuente de las manos y utilicen el gel alcoholado.

2.- No invite familiares o amigos a su residencia si no forman parte de su núcleo familiar. No celebre reuniones ni fiestas en sus casas.

3.- Prepárese para celebrar las fiestas del día de la madre y del final del año con las personas que viven con Usted en su núcleo familiar. Haga una celebración virtual con los otros familiares que tienen sus propios hogares. Recuerde: mejor que este año celebremos de manera virtual para poder el próximo año celebrar de manera presencial.

Es mejor pasar las fiestas en el núcleo familiar íntimo a tener que estar en un hospital aislado para esta época del año tan significativa.

La fatiga pandémica no es motivo para bajar la guardia.

La forma más segura de celebrar este año sigue siendo juntos, pero “de corazón a corazón, no cara a cara”.

Con los casos de Covid-19 alcanzando un máximo histórico, la decisión de no reunirse en persona puede ser la decisión más cariñosa que una familia puede tomar en esta temporada navideña.

Este es especialmente el caso si sus miembros incluyen personas en categorías de mayor riesgo, como adultos mayores y personas con diabetes o cáncer, por nombrar solo algunos.