Desde el 18 de junio habilitarán nuevo centro de pago y entrega de placas vehiculares 2018

Un nuevo centro de pago y entrega de placas vehiculares se habilitará en el Parque Francisco Arias Paredes, entre Avenida Cuba y Avenida Perú, diagonal a la sede del Municipio de Panamá, desde el lunes 18 de junio.

Las placas del plan regular de los Centros de Hatillo y Plaza 5 de Mayo se entregarán en el nuevo centro, señala un comunicado de prensa de la Alcaldía de Panamá.

A partir del lunes 2 de julio, las placas de los demás centros (Ancón, Plaza Ágora, Parque Lefevre, Pedregal) se entregarán en la nueva sede del Parque Francisco Arias Paredes, a excepción de las placas ubicadas en los Centros de la 24 de diciembre y Las Cumbres que por su ubicación se mantendrán en el mismo sitio.

Nuevos horarios

El horario de este nuevo centro de pago y entrega de placas desde el 2 de julio será extendido: de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Estos cambios están contemplados en el Decreto Alcaldicio No. 015-2018 de 21 de mayo de 2018.

Los contribuyentes contarán en un solo centro de pago y entrega de placas cómodo, moderno, con más de 400 estacionamientos y una plaza de restaurantes climatizada donde estarán los conocidos ‘cuara y cuara’.