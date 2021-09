Desde este lunes 27 se levanta toque de queda en varias provincias

A partir de este lunes 27 de septiembre se levanta el toque de queda en las provincias de Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, al igual que en el distrito de San Miguelito, y las regiones de Panamá Norte y Panamá Metro.

La semana pasada, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, señaló que la medida se tomaba debido a la disminución de casos activos, defunciones y el índice de positividad.

De igual modo la medida aplica en el distrito de Capira en la provincia de Panamá Oeste, y en el distrito de Chagres en la provincia de Colón.

Se mantienen las medidas ya establecidas en los demás distritos de las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, y la región de Panamá Este.

El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12 medianoche, en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad.

“Exhortamos a la comunidad no bajar la guardia, no debemos desechar las medidas de bioseguridad “ dijo Lilia Grecco, directora médica encargada del Centro de Salud de Río Abajo.

La doctora Grecco manifestó que la careta y la mascarilla son de uso obligatorio en el transporte público, aunado el distanciamiento físico para evitar la transmisibilidad del virus.

La mañana de este domingo, en el Centro de Salud “Doctor Roldán Vallejos” del corregimiento de Río Abajo, se llevó a cabo una jornada de toma de hisopados a personas sintomáticas o asintomáticas que acuden a este punto.

La epidemióloga del Centro de Salud, Tamara Salcedo, mencionó que aun cuando los casos han disminuido y la cobertura de vacunación es de un 73% en el corregimiento, es importante que las personas asistan a hisoparse.

Agregó que actualmente en Río Abajo cuentan con 63 casos activos por el Covid-19, de los que 13 están en aislamiento domiciliario y el resto son del Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), los cuales se encuentran controlados.

Las autoridades de salud reiteran a la población que de haber recibido las dos dosis de vacunas contra la COVID-19 es importante continuar con las medidas de bioseguridad, y de sentir algún síntoma de resfriado se haga la prueba de hisopado.

En los Centros de Salud y Policentros del Minsa, la toma de hisopados se realiza de lunes a viernes en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde.

Vacunación en centros comerciales

En la semana del 20 al 25 de septiembre, en la Región Metropolitana de Salud, se aplicaron un total de 4 mil 176 vacunas contra la Covid-19 de la casa farmacéutica Pfizer, en los puntos de vacunación ubicados en los centros comerciales Mega Mall, Altaplaza Mall y El Dorado Mall.

Las autoridades regionales de Salud, reiteran a la población que se están aplicando las primeras y segundas dosis de vacunas, bajo la técnica de barrido desde los 12 años de edad.

A través de la Operación PanavaC-19, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), invitan a la población en general desde los 12 años a inmunizarse, ya que se cuenta con suficientes dosis de vacunas.