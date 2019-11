Dgcp ordena suspender acto público de licitación de la Línea 3 del Metro

La Dirección General de Contrataciones Públicas (Dgcp) admitió las tres acciones de reclamo a propósito de la licitación de la Línea 3 del Metro de Panamá y ordenó la medida de suspensión del acto público.

En el portal Panamá Compra aparecen reflejadas las tres decisiones que dan respuesta a los oferentes en querella: El Consorcio ACPC Línea 3, integrado por las empresas Acciona Construcción S.A. y Power Construction Corporation of China Limited; el consorcio China Railway Group Limited y el Consorcio Línea 3 FCC-Cicsa-SKEC.

La resolución DF-1154-2019 admite la acción de reclamo del Consorcio Línea 3 FCC-Cicsa-Skec.

La comisión evaluadora había determinado que uno de los miembros de este consorcio, “incumplió el requisito mínimo obligatorio financiero del coeficiente de liquidez y no pasó a la etapa de calificación”.

La resolución N° DF-1152-2019 es a favor del Consorcio ACPC Línea 3, integrado por las empresas Acciona Construcción S.A. y Power Construction Corporation of China Limited.

La Dgcp estima que “de acuerdo con los argumentos planteados por el accionante y en relación con la pretensión expuesta en el libelo de su acción de reclamo” se debe “hacer el análisis del expediente administrativo del acto público a fin de corrobar los hechos expuestos por el reclamante”.

La resolución número DF-1153-2019 admite la acción de reclamo del consorcio China Railway Group Limited, que no alcanzó el puntaje mínimo de la evaluación técnica de 375 puntos.

El Consorcio HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – Posco – Hyundai Engineering Co. Ltd, se convirtió este lunes 18 de noviembre en la virtual ganadora del Proyecto de ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, suministro e instalación del sistema integral que incluye el material rodante (monorriel) y puesta en marcha del sistema para la Línea 3 del Metro de Panamá.

El consorcio coreano logró el mayor puntaje con una calificación de 893.

