DGI ejecuta operativo de fiscalización y orientación a nivel nacional

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mantiene un operativo de fiscalización y orientación en las principales arterias comerciales a lo largo de todo el país, para que los comerciantes cumplan con sus obligaciones, entre ellas, emitir y entregar la factura y hacer buen uso de los equipos fiscales.

Este operativo que se realiza periódicamente tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de la ley en materia de facturación, así como de proteger los intereses de los consumidores, quienes, exigiendo su factura, garantizan que sus impuestos sean debidamente recaudados.

La jornada de fiscalización y orientación dio inicio a tempranas horas del pasado fin de semana en un recorrido por los distintos establecimientos y centros comerciales a nivel nacional de mayor afluencia de público y continúan en el transcurso de la semana.

Los resultados, al momento, registran varias irregularidades que los comerciantes deben subsanar, como la falta del libro de control y mantenimiento, el no uso del equipo fiscal para registrar las operaciones de ventas, no contar con el letrero de “Pida su Factura” o no tenerlo en un lugar visible con las medidas exigidas por la ley.

El operativo de presencia fiscal de la DGI es coordinado por la Sección de Facturación, apoyados por un número importante de servidores públicos que provienen de los distintos departamentos de la Administración Tributaria.

La DGI les recuerda a los comerciantes que no emiten ni entregan la factura al comprador,que incurren en una grave infracción que puede ser sancionados pecuniariamente y hastacon el cierre del establecimiento comercial en caso de reincidencia, por lo que “le solicitamoscumplan con las disposiciones legales para no llegar a estas decisiones”.