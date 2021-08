DGI en tu comunidad se traslada a los centros comerciales

Desde el 21 hasta el 31 de agosto, la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estará brindando sus servicios al público en general, a través de su programa “DGI en tu comunidad” en diversos centros comerciales del distrito de Panamá y en sus sedes regionales.

Para los días 21 y 22 de agosto los funcionarios de la DGI permanecerán en AltaPlaza mall, nivel 2 frente a la zona de comidas (Foodcourt) en horario de 1:00 a 5:00 p.m. El 23 y 24 del presente mes estarán en el Megamall de 11:00 a 3:00 p.m.

Los días 26 y 27 de agosto en Atrio Mall de Costa del Este en horario de 1:00 a 5:00 p.m. y para los días 30 y 31, en Multiplaza y Metro Mall desde las 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

El personal capacitado de la DGI estará ofreciendo los servicios de: guía para llenar la solicitud de inscripción, cómo consultar su estado de cuentas, como aplicar para la amnistía tributaria, como verificar el curso de trámites en proceso, guía sobre trámites en línea y novedades de la DGI.

Adicionalmente, estos mismos servicios se están ofreciendo en todas las sedes regionales de la institución, y en ese sentido, los contribuyentes de Veraguas, podrán asistir los domingos 22 y 28 de agosto a Santiago Mall, entrada central, pasillo amarillo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y en Colón, plaza Millenium, los viernes 20 y 27 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados 21 y 28 de agosto de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La DGI les recuerda que la Amnistía Tributaria vence el próximo 31 de agosto, por lo que invita a todos los contribuyentes que aún no se han beneficiado, que aprovechen esta oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones ahorrándose hasta un 85% en intereses, recargos y multas.