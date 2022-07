DGI establece obligatoriedad de actualización del Registro Único de Contribuyentes

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó sobre la publicación en Gaceta Oficial, de las nuevas resoluciones referentes a la actualización del Registro Único del Contribuyente (RUC) y la regulación sobre el procedimiento para la inscripción de personas jurídicas.

A través de las Resolució No.201-4393 de 21 de junio de 2022, se establece que todos los contribuyentes, cuya información declarada en el RUC haya sufrido cambios, deberán cumplir con la actualización del documento, como periodo definitivo el 31 de julio de 2022.

Mientras que la Resolución No.201-4984 de 12 de julio de 2022, se hacen adecuaciones al RUC, en cuanto al tipo de contribuyente según su naturaleza, así como el establecimiento para efectos impositivos, dependiendo si el contribuyente tiene o no ingresos gravables en Panamá.

Así como las categorías de obligaciones: de fuente panameña, de fuente extranjera, de fuente exenta y no gravable; incluyendo dentro de está última categoría, a aquellas personas jurídicas que se constituyan solamente para la titularidad de activos y que no van a generar ingresos gravables por la realización u operación comercial o civil de forma no habitual en Panamá.

Además, la DGI señaló que dicha resolución establece que deberá constar en el Registro único de Contribuyente, la identificación del agente residente en la subcategoría “Agente Residente”, así como del Contador Público Autorizado (CPA) dentro del segmento terceros vinculados.