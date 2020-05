DGI extiende pago del Impuesto sobre la Renta

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) extenderá la declaración para el pago del Impuesto sobre la Renta hasta el 17 de julio del presente año, para darle la oportunidad a las personas naturales y jurídicas de ponerse al día con esta obligación interrumpida por los efectos de la pandemia del coronavirus (COVID-19), manifestó el director de esa entidad, Publio De Gracia.

El término para cancelar este compromiso con el Estado panameño venció el 31 de marzo de 2020, y se le añadió una prórroga hasta el 30 de mayo, dadas las circunstancias con las afectaciones del COVID-19, las dificultades que presentan muchas empresas y el tiempo que necesitan los contadores públicos para presentar dichas declaraciones, subrayó De Gracia en comunicado de prensa.

Agregó que, si no se tiene ingresos como en esta ocasión, hay que recurrir a deuda para hacerle frente a lo que representa el COVID-19, ya que se necesita cumplir con los compromisos que tiene el Estado para garantizar el bienestar de la población.

Al respecto los programas de asistencia económica: Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades, Beca Universal y subsidio eléctrico, entre otros que representan $1,600 millones anual.

“Nuestra principal fuente de ingresos no proviene del Canal como muchos piensan, sino del pago del Impuesto de la Renta en primera instancia y, en segundo lugar, el pago del impuesto del Itbms por lo que no se puede prolongar por mucho tiempo el no pago de estas obligaciones que permiten al Estado invertir en salud, educación, en obras de infraestructura públicas y nos hace crecer como país”, concluyó De Gracia.