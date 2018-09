Diatribas de Trump amenazan nuevo acuerdo del Tlcan

Los negociadores comerciales de Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá hicieron todo lo posible para asegurar que un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) permaneciera sobre la mesa, incluso conforme anunciaron un descanso de cinco días en las negociaciones.

Entonces, mientras Washington estaba cautivado por el funeral de John McCain, Donald Trump, el presidente de EU, quien no fue invitado a asistir al servicio, arremetió contra sus vecinos del norte en Twitter.

“¡No deberíamos tener que comprar a nuestros amigos con malos tratos comerciales y protección militar gratuita!”, escribió el señor Trump. “No hay necesidad política para mantener a Canadá en el nuevo acuerdo del Tlcan. Si no podemos llegar a un trato justo para EU después de décadas de abuso, Canadá quedará fuera del acuerdo. El Congreso no debería interferir con estas negociaciones o simplemente acabaré con el Tlcan por completo y nos irá mucho mejor”.

Aunque los funcionarios canadienses han aprendido a rechazar las fanfarronadas del señor Trump, su falta de moderación puso de relieve cómo el camino hacia la negociación, el acuerdo y finalmente la aprobación del Tlcan por el Congreso de EE.UU. está plagado de trampas, ofreciendo pocas esperanzas de que la incertidumbre sobre el comercio en América del Norte se resuelva próximamente.

Aunque el señor Trump llegó a un acuerdo con México para renovar el Tlcan, aún no está claro si Canadá estará en condiciones de unirse. La ruptura en las conversaciones se produjo en medio de las persistentes diferencias sobre las reglas comerciales que rigen la agricultura —especialmente el proteccionismo canadiense de su industria láctea—, así como desacuerdos sobre las regulaciones que rigen las disputas comerciales y de inversión.

La grandilocuencia del señor Trump, que los analistas dicen tiene la intención de presionar a Canadá y demostrarle a su base política que es un duro negociador, hará que sea más difícil acabar con el estancamiento. En lo que respecta a la leche, por ejemplo, los funcionarios canadienses enfrentan cada vez más llamados de su industria doméstica y de los políticos locales para mantenerse firmes, especialmente en la provincia francófona de Quebec, que está celebrando elecciones en octubre.

Philippe Couillard, el primer ministro de Quebec y miembro del gobernante Partido Liberal, dijo: “No aceptaré ningún acuerdo que no sea aceptado por los productores. No los presionaré para que acepten un trato que no los beneficie”.