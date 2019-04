Digicel está preparado para competir, incluso en 5G

Patricia Salazar llegó a Panamá con un perfil bajo, sin embargo, ya está dejando huellas en el competitivo mercado de las telecomunicaciones. Como CEO de Digicel Panamá, estuvo al frente del proceso de renovación de la infraestructura tecnológica LTE de esa empresa, valorada en $1,000 millones, así como del traslado y renovación de sus oficinas centrales.

Admite que su intención es mantener a Digicel como la empresa disruptiva del mercado, y prueba de ello se dio el año pasado, cuando se lanzó al mercado el plan post pago con data ilimitada por solo $30.00 mensuales, el cual se ha ido ajustando para satisfacer las necesidades, incorporando más recientemente un paquete de minutos para llamadas internacionales, todo por el mismo precio.

Salazar aseguró que esto le ha dado a Digicel buenos resultados y que la empresa está preparada para competir con el nuevo actor del mercado, Millicom International Cellular, S.A., empresa a la que asegura conoce muy bien como competidora.

Capital Financiero conversó con Salazar, precisamente sobre los cambios que se registran en el mercado de las telecomunicaciones y los planes de Digicel para mantenerse competitiva.

-El mercado panameño ha cambiado, hoy tenemos grandes jugadores, no sólo Millicom y Liberty Latin América, sino también Claro, lo que traerá una mayor competencia. ¿Cómo evalúa Digicel esta situación?

-Panamá definitivamente es un mercado super dinámico. Ese mismo dinamismo permite que un operador que hace bien las cosas tenga la oportunidad de competir, por ejemplo, en nuestro caso lanzando una plataforma LTE y una oferta disruptiva como el plan de data ilimitada, hemos logrado 11 meses de crecimiento consecutivo en nuestra cartera de clientes. Yo creo que esa es una muestra que el mercado cada vez está exigiendo más, que hay mucho dinamismo, porque el consumidor está requiriendo cada día mayor velocidad, ofertas de consumo ilimitado, nuevos elementos digitales y mejor experiencia al cliente.

Y el dinamismo del mercado pone a Panamá en punta de lanza en lo referente a tecnología, innovación, productos y ofertas porque exige mucho de los operadores de telecomunicaciones.

“Este año 2019 y el 2020 van a ser muy interesantes, porque va a haber muchos cambios en el mercado, debido a la adquisición de Cable Onda y Telefónica por parte de Millicom, que seguramente va a hacer un relanzamiento y una inversión muy fuerte, mientras que Claro y Cable & Wireless van a seguir compitiendo con nosotros en la batalla por el crecimiento, lo que significa que para adelante se nos vienen nuevas inversiones en tecnología, aumentos de velocidad, mejores ofertas en servicios y precios, mejoras en dispositivos y en experiencia del cliente”.

-¿Considera Digicel la posibilidad de crecer en otros nichos del mercado?

-Precisamente nosotros creemos que todavía hay una gran oportunidad en el servicio de Internet residencial, porque si bien Panamá tiene casi 85% de cobertura LTE y casi 85% en uso de teléfonos inteligentes, cuando vamos a los hogares apenas tiene una cobertura de 40%, entonces allí todavía hay una brecha y oportunidad de crecimiento. Entonces, las dos áreas en las que nosotros estamos creciendo son en móvil con la oferta de la data ilimitada y en Internet residencial.

–¿Este servicio de Internet residencial es inalámbrico?

-No. Es mediante fibra óptica y a nivel nacional. Hemos optado por la fibra óptica precisamente porque el mercado está evolucionando, la demanda es cada vez más alta, los clientes quieren cada vez más velocidad y cuando se maneja este servicio de forma inalámbrica puede haber algunas interferencias, pero cuando se usa la fibra óptica, sobre todo con canales dedicados, la experiencia del usuario es muy superior.

–Ante un mercado que exige más velocidad y mejor servicio, ¿cuáles son los planes de inversión de Digicel Panamá para este 2019 y el 2020?

-Nosotros hicimos el relanzamiento de la red LTE en julio del año pasado, y lo que nos sucedió es que, como lanzamos una oferta de data ilimitada, nos vimos obligados a adelantar nuestro plan de expansión de la red. A los tres meses ya estábamos ampliando la red, un proceso que se completó y en el que ampliamos un 30% la capacidad de la red que teníamos instalada a nivel nacional y nuestra capacidad casi en un 100%.

“El siguiente paso fue apagar completamente nuestra red 2G, que sirve a los teléfonos más básicos, concentrándonos en los servicios 3G y 4G, lo cual nos permite optimizar el uso de nuestro espectro, permitiéndonos ofrecer mayor capacidad y mayor velocidad a nuestros clientes.

Ahora, teniendo ya los sitios montados y el espectro disponible, entonces la siguiente fase es aumentar la capacidad, eso implica colocar más antenas de las que tenemos disponibles para ofrecer más velocidad a los consumidores”.

-¿Por qué siempre hablamos de más velocidad? ¿Qué implica esto en materia de inversión? ¿Está preparado Digicel para 5G?

-El aumento de las velocidades realmente pone mucha presión sobre los operadores de telecomunicaciones, porque implica la necesidad de realizar grandes inversiones para actualizar la red, aumentar la capacidad y comprar espectro adicional.

“5G es una realidad, eso va a estar disponible en los próximos dos o tres años y todos nos tenemos que preparar para ello. Lo que nosotros hicimos fue que cuando diseñamos nuestra red y actualizamos nuestro equipo en junio del año pasado, lo hicimos de manera que hacer el upgrade a 5G fuera solo un tema de reemplazo de equipo. Entonces el tema, tecnológicamente esta en proceso de definición, pero a nivel de infraestructura nosotros estamos ya preparados para hacer el cambio y poder ofrecer ese nuevo estándar de servicio.

-Liberty Latin America ha señalado que Panamá podría ser el primer país de la región en donde ofrecería el servicio 5G. ¿Cuáles son los planes de Digicel a este respecto?

-Para nosotros en Digicel la punta de lanza en términos de tecnología y servicios digitales siempre es Panamá. Nosotros implementamos todos los proyectos nuevos primero en Panamá. Esto se debe a que Panamá, por el tamaño y las características del mercado, nos permite determinar cuán exitosas van a ser en términos de crecimiento del número de clientes, experiencia de servicio e ingresos.

-Usted dijo que Millicom como nuevo competidor del mercado seguramente será más agresivo en materia de competencia, lo que también harán Claro y Cable & Wireless. ¿Esta usted preparada para enfrentar el reto de estar entre gigantes?

-Me gustan mucho los retos. Yo creo que esto es lo usual en el negocio. De donde vengo, en los mercados en que he trabajado he competido con Millicom toda la vida, también conozco bastante bien a Claro y ahora a Cable & Wireless, pero yo pienso que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir trabajando en la red, innovando con buenas ofertas y ofrecer un excelente servicio al cliente. Nosotros ya lo estamos haciendo y vamos a seguir creciendo”.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero