Diplomáticos canadienses piden libertad de ejecutiva de Huawei

Mediante una carta dirigida al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ex parlamentarios y diplomáticos canadienses de alto perfil expresan que Canadá tiene el derecho legal de intervenir para liberar a Meng y poner fin al juicio de extradición que podría enviarla a los Estados Unidos.

Según publicación del medio canadiense CBC, los 19 signatarios dicen que liberar a Meng también podría liberar a Michael Kovrig y Michael Spavor, los dos canadienses que fueron detenidos en China poco después del arresto de Meng.

“No hay duda de que la solicitud de extradición de Estados Unidos ha puesto a Canadá en una posición difícil. Como primer ministro, usted enfrenta una decisión difícil. Cumplir con la solicitud de Estados Unidos ha antagonizado en gran medida a China”, expresan los diplomáticos en la carta.

El pasado fin de mes, el tribunal dictaminó que la acusación de Estados Unidos contra Meng también se considera un delito en Canadá por lo que los procedimientos de extradición deberían mantenerse.

Robert Fowler, un ex diplomático que también firmó la carta, expresó en una entrevista con CBC News que participó en esta carta porque quiere hacer todo lo posible para traer a los dos canadienses a casa.

“Creo que la primera responsabilidad de un gobierno es velar por la salud y la seguridad de sus ciudadanos y la política exterior no se trata simplemente de agradar a Donald Trump”, dijo Fowler.

Los firmantes también concluyen que Kovrig y Spavor están detenidos en condiciones “equivalentes a la tortura” y que el proceso de extradición de Meng podría acarrear problemas a los canadienses, ya que los retrasos “aumentarán enormemente el estrés que sufren”.

Además, aseguran que Canadá inevitablemente enfrentaría un retroceso de Estados Unidos, el socio comercial más grande del país y el aliado más cercano, si decide poner fin al proceso de extradición, pero sugieren que la relación puede soportar ese tipo de fracasos diplomáticos.

“No sería la primera vez que Canadá se separa de Estados Unidos, incluso en asuntos mucho más trascendentales, como negarse a unirse a su invasión de Irak. Nuestra fuerte relación bilateral sobrevivió a todas esas controversias”, expresan en la carta.

Wendy Dobson, ex embajador en Japón y Corea Leonard J. Edwards, ex representante La carta fue firmada por Arbor, Axworthy, Cannon, Broadbent, Segal, ex embajador en los EE. UU. Derek Burney, ex viceministro asociado de Finanzas permanente ante la ONU y Consejo de Seguridad de la ONU Yves Fortier, ex asesor de política exterior Robert Fowler, ex subsecretaria general de la ONU Louise Frechette, directora ejecutiva, Consejo Mundial de Refugiados y Migración Fen Hampson, ex embajador en Alemania y representante permanente ante la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU Paul Heinbecker, ex el embajador en los Estados Unidos, Michael Kergin, el ex asesor de política exterior de la PMO, Claude Laverdure, el ex periodista y presentador Don Newman, el ex presidente del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo Maureen O’Neil, el ex ministro de asuntos internacionales y desarrollo internacional Andre Ouellet y el ex ministro de justicia y fiscal general Allan Rock.