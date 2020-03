Directora del FMI: “Hemos entrado en una recesión igual o peor que la del 2009”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró el viernes que la economía global ha entrado en recesión debido a la pandemia del coronavirus.

“Hemos entrado en una recesión tan mala o peor que la del 2009”, dijo la directora gerente del FMI, Kirstalina Georgieva, en una conferencia de prensa.

