Disney compra activos de 21st Century Fox, con X-Men, Avatar, Los Simpson y National Geographic

The Walt Disney Company y Twenty-First Century Fox, Inc. anunciaron de manera conjunta este 14 de diciembre de 2017 que llegaron a un “acuerdo definitivo” para que Disney adquiera los activos de entretenimiento de 21st Century Fox, incluidos los estudios de cine y televisión y otras empresas de televisión por cable e internacionales, por aproximadamente $52,400 millones.

La multimillonaria transacción de Disney incluye las populares propiedades de entretenimiento de Twenty-First Century Fox: X-Men, Avatar y Los Simpson, así como FX Networks y National Geographic.

Con esta transacción, Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de 21st Century Fox, disminuye su control en el sector. Sin embargo, mantendrá las emisoras y los canales de televisión e informativos: Fox News, Fox Business, Fox Broadcasting, Fox Sports, confirmó el propio Murdoch en una entrevista este jueves en el programa “Mornings with Maria”, transmitida por Fox Business.

El “nuevo Fox” es noticias y deportes, señaló el magnate.

Ambas compañías anunciaron también que Disney asumirá aproximadamente $13,700 millones de deuda neta que mantiene 21st Century Fox.

Por tal razón, la operación global estimada es de $62,100 millones. Para que sea efectiva, el acuerdo deberá recibir el visto bueno de los reguladores antimonopolios. Disney también posee el canal de cable estadounidense ABC y ESPN.

La apuesta de Disney

Con esta operación, Disney busca ofrecer entretenimiento de la “más alta calidad” y “crear contenido más atractivos”, dijo la empresa en un comunicado.

La transacción incluye estudios de cine y televisión de 21st Century Fox, redes de entretenimiento por cable y negocios internacionales de televisión. Entre estos negocios se encuentran: Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures y Fox 2000, que son los hogares de Avatar, X-Men, Los 4 Fantásticos y Deadpool.

Así como de The Grand Budapest Hotel, Hidden Figures, Gone Girl, The Shape of Water y The Martian. La transacción incluye, además, las unidades creativas de televisión, Twentieth Century Fox Television, FX Productions y Fox21, que han producido: This Is Us, Modern Family y Los Simpsons.

Según el comunicado, Disney también adquiere FX Networks, National Geographic Partners, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India y lo que corresponda a Fox en Hulu, Sky plc, Tata Sky y Endemol Shine Group.

“La adquisición de esta colección estelar de negocios de 21st Century Fox refleja la creciente demanda del consumidor por una rica diversidad de experiencias de entretenimiento”, Robert A. Iger, presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company

Iger ─quien tenía planeado salir en julio de 2019─ seguirá siendo el presidente y CEO de The Walt Disney Company hasta el año 2021.

“Nos sentimos honrados y agradecidos de que Rupert Murdoch nos haya confiado el futuro de las empresas que dedicó toda su vida” Robert A. Iger

El CEO de Disney señaló que con este acuerdo también se ampliará “sustancialmente” el alcance internacional de la compañía, con plataformas de distribución innovadoras para llegar a “más consumidores en mercados clave de todo el mundo“.

Murdoch complacido

Rupert Murdoch también manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado. “Estamos extremadamente orgullosos de todo lo que hemos construido en 21st Century Fox”, señaló.

“Estoy convencido de que esta combinación, bajo el liderazgo de Bob Iger, será una de las mejores compañías del mundo”, agregó Murdoch.

Aquí la transacción en resumen: