Donativo de 50,000 mascarillas a centros de salud de Panamá

Merck, compañía alemana de ciencia y tecnología, ha realizado a nivel global una donación de 2 millones de mascarillas KN95 para los profesionales de la salud, de las cuales 50,000 se han entregado en distintas instituciones de Panamá.

Merck, reconoce los retos que enfrentan las comunidades de Centroamérica y el Caribe, no sólo en términos financieros, también debido a la escasez de insumos que se tienen en los hospitales.

En ese sentido, la Dra. Verónica Hernández Orellana, directora médica de Merck en Centroamérica y Caribe, indicó que “como empresa especializada en salud atendemos las solicitudes que realiza el gremio hospitalario, contribuyendo siempre con nuestra experiencia y recursos para que tanto los colegas médicos como pacientes en general, puedan superar los retos de salud que se presentan”.

La empresa realizó la donación de mascarillas KN95 a los siguientes centros del país:

Instituto Oncológico Nacional -ION- 15,000

Hospital Santo Tomás – 20,000

Hospital Anita Moreno – 10,000

Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación -INMFRE- 5,000

El tipo de mascarillas donadas cumplen con los estándares del gremio médico, ya que, de acuerdo con datos de la OMS, las mascarillas médicas deben estar certificadas de conformidad con normas internacionales o nacionales para velar por que su desempeño sea el adecuado para los trabajadores de salud.

Hernández Orellana enfatizó que los demás tratamientos médicos no deben dejarse en pausa debido a que en muchas enfermedades el tiempo es vital, no obstante, resaltó que no se debe olvidar que la continuidad de la higiene, lavado de manos, el distanciamiento físico y otras medidas de prevención como el uso de mascarillas es indispensable para prevenir la transmisión de COVID-19 de persona a persona.