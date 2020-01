Dos aumentos que tendrán impacto en la economía

Aun cuando diversos representantes del Órgano Ejecutivo han explicado que los aumentos decretados para el salario mínimo y la tarifa eléctrica se han hecho tomando en cuenta la situación del país, priorizando la urgente necesidad de reactivar la economía y reducir el desempleo, que cerró el 2019 afectando al 7.1% de la Población Económicamente Activa (PEA), si de algo podemos estar seguros es que ambas medidas tendrán un impacto significativo en el mercado laboral y en el costos de los bienes y servicios que demanda la población.

Debemos comenzar por decir que si bien el aumento del salario mínimo decretado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) varía entre 1% y 8%, generando un incremento promedio de 3.3%, dependiendo de la actividad económica, tamaño de la empresa, profesión del trabajador y zona, la realidad es que ese aumento implica costos mayores para el empleador ya que conlleva un incremento de las prestaciones laborales como vacaciones, el décimo tercer mes, los 18 días de incapacidad, días nacionales y domingos en el caso de las empresas que no pueden detener su producción.

En su conjunto estos pagos equivalen al 42% del salario, lo que significa que el costo de operación de muchas empresas se incrementará significativamente a partir del 15 de enero próximo, lo que no sólo podría limitar su capacidad para realizar nuevas contrataciones, sino que también podría obligarlas a reducir su plantilla laboral.

Por otra parte, si bien la tarifa eléctrica vigente para el primer semestre de 2020 no contempla aumentos significativos en la tarifa residencial, eso no significa que no habrá aumento, ya que conforme a lo comunicado por la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) la tarifa comercial y la tarifa de gran cliente si registrarán una variación al alza en ese período.

De hecho, el incremento de la tarifa eléctrica fluctúa entre 1% y 2.9%, aumento que agrava una situación que el país no ha podido resolver: El alto costo de la energía eléctrica, lo que repercute negativamente en la competitividad de las empresas y muy especialmente en sectores como la industria y el comercio de víveres, dificultando las posibilidades de la industria local de exportar parte de su producción y de competir en el mercado interno con los productos importados.

En consecuencia, lo que los panameños podemos esperar es que un incremento en el costo de producción de las industrias y el comercio se traspase al precio que pagamos todos por los bienes y servicios que consumimos habitualmente.

Hablamos pues de dos aumentos que afectarán a todas las empresas del país y que por tanto se traducirán en un incremento del costo de vida a nivel nacional, afectando negativamente la competitividad de nuestros sectores productivos y limitando las posibilidades de generar los empleos que necesita el país para reactivar el consumo y sacar a la economía nacional de la desaceleración que viene experimentando en los últimos años.

Con relación al salario mínimo, es fundamental un cambio en la forma como debate su posible incremento cada dos años de forma que además de elementos como el crecimiento económico, la tasa de desempleo, la inflación y el costo de la Canasta Básica Familiar de Alimentos, también se incorpore a la ecuación la productividad de la mano de obra, de forma que estos incrementos salariales se traduzcan en crecimiento económico y no en una carga para las empresas.

Respecto al incremento de la tarifa eléctrica, lo que el país requiere es que tanto la Secretaría Nacional de Energía (SNE) como la Asep adopten las medidas pertinentes para definir el futuro de los proyectos de generación que fueron contratados por las administraciones anteriores y cuya ejecución estaban destinados no sólo a responder al crecimiento de la demanda, sino a reducir el costo de la energía mediante el uso del Gas Natural Licuado (GNL) como materia prima.

También es indispensable adelantar la contratación de un mayor número de proyectos de generación de energía de fuentes renovables (eólica, solar e hidráulicas) que nos ayuden a descarbonizar nuestra matriz energética y reducir el costo de la electricidad no sólo para los consumidores residenciales, sino también a nivel comercial y de gran cliente.

Y obviamente, tenemos que apurar el paso para desarrollar la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica, ya que su función va más allá de simplemente transmitir la energía de los principales polos de generación (las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro) y los centros de mayor consumo (las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón), toda vez que le dará redundancia al sistema eléctrico nacional, evitando que un incidente en las tres líneas existentes pueda dejar al país sin la energía que necesita.

El 2020 comienza con el reto que representa para las empresas hacer frente a los aumentos del salario mínimo y la tarifa eléctrica, pero también conlleva retos para el Ejecutivo, como hacer los cambios necesarios para estos incrementos no afecten la competitividad del país y ejecutar las obras de infraestructura que se requieren para facilitar un tránsito más eficiente de productos y personas, generando de paso empleos bien remunerados para los panameños.

Sin embargo, no debemos olvidar que también los trabajadores deberán afrontar este año un reto, y es ser más productivos y eficientes, comprendiendo que un mejor salario implica una mayor responsabilidad de ofrecer a sus conciudadanos mejores productos y servicios, porque de ello depende el bienestar de sus familias y el futuro del país.