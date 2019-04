Dos empresas se disputan construcción de Cuarta Línea de Etesa

El Consorcio InterPanamá, S.A. (Interconexión Eléctrica, S.A. de Colombia) y China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd. presentaron sus propuestas técnicas y financieras del proyecto de ingeniería, diseño, construcción, suministro e instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la Cuarta Línea Eléctrica Chiriquí Grande – Panamá.

La evaluación de las propuestas se realizarán de manera separada y la Comisión evaluadora de las propuestas técnicas de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) notificará la fecha de apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de los interesados.

El proyecto atravesará 317 kilómetros desde Bocas del Toro hasta Panamá por la costa caribeña.

Y al no recorrer paralela a las líneas 1, 2 y 3, le brindará redundancia y seguridad al sistema, por lo que de existir un incidente en cualquiera de las dos rutas, no se afectaría todo el sistema interconectado nacional.

La Cuarta Línea de Transmisión aumentará la capacidad del sistema, permitiendo trasladar toda la energía renovable del occidente del país a los centros de consumo e importar energía más barata que estuviera disponible en el Mercado Eléctrico Regional.

“Hoy tenemos límites para traer la energía que se genera en Chiriquí y Bocas y estamos dejando de traer 485 MW de energía hídrica y solar, sin contar que no tenemos capacidad para importar”, destacó Gilberto Ferrari, gerente general de Etesa.

Es nuestra prioridad desarrollar esta línea de transmisión en tiempo oportuno para conseguir que esté en operación cuando se necesita para no incurrir, nuevamente, en costos innecesarios para el país”, expresó el funcionario.

Manuel Luna G.

mluna@capital.com.pa

Capital Financiero