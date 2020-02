Dos jamaicanos en situación de aislamiento por síntomas de coronavirus

Un jamaicano que recientemente regresó de China fue puesto en situación de aislamiento después de mostrar temperatura elevada, uno de los signos que manifiestan la personas que sufren coronavirus, con lo que se convierte en la segunda persona del país caribeño en esa situación preventiva.

El ministro de Salud y Bienestar de Jamaica, Christopher Tufton, informó este martes que se tomaron muestras al paciente que serán procesadas en la isla en un laboratorio local y enviadas además al extranjero para su análisis.

Esta es la segunda persona aislada en Jamaica después de regresar del país asiático con síntomas del virus.

Hasta el domingo, además de los dos pacientes en aislamiento, había otros 10 en cuarentena en instalaciones gubernamentales y casi 80 más en sus hogares.

“Fue detectada una persona que había pasado aproximadamente ocho días en China y que tenía una temperatura elevada, por lo que fue aislada según nuestros protocolos”, dijo Tufton en conferencia de prensa sobre el caso.

Tufton señaló que el Ministerio de Salud y Bienestar seguirá de cerca la evolución del paciente, mientras que en el otro caso se espera que en breve la persona sea dada de alta.

“Entre el 23 de enero y el 8 de febrero, un total de 116 personas que habían estado en China 14 días antes llegaron a Jamaica”, reveló el funcionario.

Los ministros de Salud y funcionarios sanitarios de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) acordaron a principios del presente mes elaborar una estrategia común de comunicación para combatir la desinformación sobre el coronavirus.

El Consejo para el Desarrollo Humano y Social del Caricom se reunió en Guyana para celebrar un encuentro de emergencia presidido por el ministro de Salud de Antigua y Barbuda, Molwyn Joseph, en el que se abordó el asunto del coronavirus.

El pasado 4 de febrero, el crucero Aida Perla, con 3,000 personas a bordo, atracó en la parte holandesa de San Martín, después de ser rechazado en varios territorios del Caribe por miedo al contagio por coronavirus.

La primera ministra de la parte perteneciente a los Países Bajos de San Martín, Silveria Jacobs, dijo entonces que no había motivo para entrar en pánico, ya que el Aida Perla no representa una amenaza de potencial contagio de coronavirus para la isla, aunque a pesar de concederle atraque no se permitió que los tripulantes desembarcaran.

EFE