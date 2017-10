Durante la gestión Varela no se hará una reforma fiscal, según viceministro

Durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, no se abordará el tema de una reforma fiscal en Panamá.

Así lo aseguró el viceministro de Economía, Iván Zarak, quien recalcó que esto se deberá hacer en los próximos cinco años.

De acuerdo con el funcionario, los ingresos fiscales de Panamá con relación al Producto Interno Bruto (PIB) son de 10%, es decir que solo ese porcentaje es lo que recibe el Estado en materia de ingresos fiscales.

Esa cifra, en comparación con otros países de mediano ingreso, es menor, agregó el viceministro durante el Foro Capital Perspectivas Económicas: Proyecciones 2018, organizado por el semanario Capital Financiero el 25 de octubre.

No obstante, admitió que este tema es delicado y no se trata simplemente de que se suban los impuestos, sino de pensar integralmente en el tema tributario, que no puede seguir con un recaudo fiscal tan bajo.

En ese sentido, dijo que ese dinero se necesita para hacer inversiones, por ejemplo; en materia de educación.

Zarak expresó que es absurdo que una empresa al lado de otra pague cero impuestos y otra pague 25%.

Penalización del fraude fiscal

En otro tema, el viceministro se refirió a la necesidad de que Panamá penalice el fraude fiscal.

Al respecto, dijo que se le presentará una propuesta al sector privado y si es buena se adopta y si no, será el próximo gobierno que deberá discutir el tema.

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, ha dicho que las consultas sobre este tema continuarán y el debate podría finalizar en diciembre de 2017.

Organizaciones como el Grupo de Acción Financiera(GAFI), la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otras, han sugerido a Panamá tipificar estos delitos.

Precisamente en el Análisis comparativo del delito tributario en Panamá y en otros países, que se presentó el 5 de octubre de 2017, se habló de la importancia para el país de penalizar el fraude fiscal.

Según este informe, para evitar caer otra vez en una lista gris, Panamá tiene que adoptar el delito fiscal como delito penal y hacerlo precedente al blanqueo de capitales.

Nota relacionada: Panamá está rezagado en adoptar el fraude fiscal como delito, según estudio

Nota relacionada: Debate para penalizar el fraude fiscal terminaría a finales de 2017