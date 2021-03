Eduardo Flores presenta candidatura para ser reelecto como rector de la UP

El actual rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, presentó este su candidatura para ser reelecto en su cargo, a pesar que en su momento advirtió que la reelección de los rectores era la fuente de muchos males en la administración universitaria.

No obstante, Flores no fue el primero en postularse para el cargo de rector de la UP, ya que antes que él lo hizo el exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, quien sostiene que, de resultar electo, su gestión estaría enfocada en elevar el nivel académico a través de los procesos administrativos.

Por el momento cuatro candidatos aspiran a la rectoría de la UP y se espera que para el 23 y 25 de marzo, dos candidatos más presenten su documentación para competir por la rectoría.

El periodo de postulaciones culmina el 7 de abril para posteriormente realizar, el 30 de junio las elecciones universitarias.