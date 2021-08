Educadores no asistirán a centros educativos que no cumplan condiciones sanitarias mínimas y de conectividad

El retorno a las aulas de los docentes propuesto por el Ministerio de Educación (Meduca), afectaría el proceso de enseñanza -a distancia– que se lleva a cabo hasta el momento, debido a que la mayoría de los centros educativos no cuentan con un Internet adecuado , de allí el consenso de los gremios de no asistir a los centros educativos que no cumplan con las condiciones de conectividad y sanitarias mínimas.

Los gremios docentes que conforman la red denominada Acción Magisterial Unida de Panamá (AMUP) tomaron esta decisión, así como la de movilizarse hacia la sede central del Meduca, luego de una asamblea virtual celebrada este sábado 21 de agosto, con el fin de analizar el regreso a las aulas.

En la reunión virtual estuvieron conectados más de 2,000 docentes por medio de la plataforma zoom, sin contar las retransmisiones en redes sociales.

En este encuentro, se conoció en comunicado de prensa, participaron la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof); la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (Asomogrep); el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Sinte); Colegio Nacional de Psicopedagogía de Panamá, Asociación de Educadores Democráticos de Panamá (AEDPA) y los voceros comarcales.

Como invitados estuvieron la Asociación Nacional de Padres de Familia, Asociación Nacional de Supervisores de Educación de Panamá, Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales de Panamá-ANDEOP,la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS) y la Comisión Medica Negociadora Nacional (Comenenal).

La posición de AEVE es que el Meduca deje sin efecto la circular DGE-124-0251 emitida por la Dirección General de Educación, la cual ordena el regreso a los centros educativos del cuerpo docente, y la creación de una Mesa de Trabajo para el retorno seguro a las aulas.

Consideran que el retorno debe ser en el tercer trimestre “de manera progresiva y segura”.

De igual modo, proponen que esta Mesa de Trabajo esté integrada por gremios, directivos, padres de familia y supervisores, así como personal de salud, “verdaderos actores que garantizarán el retorno gradual a las aulas que efectivamente añoramos”, sostienen.

Luis Sánchez, coordinador de la AMUP y secretario general de AEVE, manifestó que estará consultado a sus bases a nivel nacional para definir las acciones a tomar.

Sánchez agregó que se debe hacer una consulta amplia para definir el retorno a clases, ya sea este año o el próximo 2022.