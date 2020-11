A pesar de una sustancial ansiedad preelectoral, millones de estadounidenses fueron a las urnas para elegir a un presidente sin que registraran grandes incidentes y todo se desarrolló con tranquilidad.

Hubo pocos reportes de intimidación a los votantes y ningún acto de violencia de importancia, según reportaron las agencias de policías y activistas.

Con los resultados de una cerrada batalla electoral entre el presidente Donald Trump y el retador demócrata Joe Biden aún en veremos, las autoridades seguían en alerta ante la posibilidad potencial de disturbios o violencia.

Sin embargo, los defensores de los derechos de los votantes dijeron que el proceso transcurrió prácticamente con éxito y libre de problemas.

Trump arroja dudas sobre la legitimidad de los comicios

El presidente Donald Trump aseguró que la oposición demócrata está intentando “robarse las elecciones” y sostuvo que los republicanos “nunca” lo permitirán.

Trump, que anunció que se dirigiría a la nación esta misma noche para hablar de “la gran victoria”, realizó estas declaraciones pocos minutos después de que su rival en las urnas, Joe Biden, pidiera “paciencia” a sus seguidores y se dijera confiado en el resultado de los comicios.

Hasta ese momento, el demócrata aventajaba al republicano con 205 votos electorales frente a los 136, cuando falta el resultado de más de una decena de estados considerados como claves.

Twitter y Facebook ponen advertencias a textos de Trump sobre elección

Twitter Inc. y Facebook Inc. pusieron advertencias sobre comentarios del candidato presidencial republicano y actual presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de la elección en curso en Estados Unidos (EE.UU.), que sigue ajustada y todavía no ha sido declarado el ganador.

Twitter indicó que un tuit de Trump en el que acusó un intento demócrata de tratar de “robar la elección” era potencialmente engañoso.

Facebook también colocó una advertencia sobre una publicación de Trump que decía: “Estamos con una ventaja GRANDE”. La red social dijo que “los resultados finales podrían ser diferentes de los recuentos iniciales de votos, ya que el conteo de papeletas continuará durante días o semanas”.

Colocamos una advertencia sobre un tuit de @realDonaldTrump por hacer un comentario potencialmente engañoso sobre la elección”, dijo Twitter a primera hora del miércoles.

Trump dijo sin aportar pruebas, que los demócratas “están intentando ROBARSE la elección. Nunca dejaremos que lo hagan”. Luego expuso que hará una declaración más tarde y agregó: “¡Una gran VICTORIA!”. Facebook dijo que “los votos están siendo contados. No se ha proyectado aún el ganador de la Elección Presidencial 2020 en EE.UU.”.

Campaña de Biden advierte que peleará con Trump en la Corte

La campaña del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo que hará frente a cualquier esfuerzo del candidato republicano y actual presidente Donald Trump de recurrir a la Corte Suprema de EE.UU. para evitar que se computen algunas boletas.

Si el presidente cumple su amenaza de acudir a los tribunales para tratar de evitar la tabulación adecuada de los votos, tenemos equipos legales listos para desplegar para resistir ese esfuerzo”, dijo la gerente de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, en un comunicado.

El texto además calificó la declaración en la que Trump afirmó que recurrirá a la Corte Suprema estadounidense y que quiere “que pare la votación” de “indignante, sin precedentes e incorrecta”.

Voz de América