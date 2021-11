Ejecución de obras en Colón costarán más de $45.2 millones

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, entregó la orden de proceder para el inicio de la restauración del antiguo Colegio Abel Bravo, donde funcionará el Centro de Arte y Cultura de la Ciudad de Colón; dio inicio a la construcción del Estadio Roberto Mariano Bula y anunció la reactivación de obras que fueron abandonadas en administraciones pasadas, como el Hospital Manuel Amador Guerrero, adjudicada a la empresa IBT.

Entre el Centro de Bellas Artes y el Estadio Mariano Bula las obras superan los $45.2 millones.

En el acto en el que se dio la orden de proceder para la restauración del Colegio Abel Bravo, el presidente explicó que ese icónico edificio se transformará en un centro de arte y cultura para Colón.

“Es un momento especial. Me siento honrado de poder entregar esta orden de proceder”, destacó el mandatario.

“Visualizo el proyecto terminando, con su plazoleta cívica, salones de exposiciones, escuelas de música y danza, bailes contemporáneos y clases de gastronomía, y extranjeros aprovechando las bondades turísticas de la ciudad”, apuntó Cortizo Cohen, quien describió a los colonenses como “gente buena, sincera y alegre”.

Me siento orgulloso de ser presidente de este país y agradecido con Colón porque me permitió ser legislador, lo que significa que mi carrera política se inició aquí y me siento honrado de entregar esta orden de proceder que va a dar mucha alegría a los colonenses y panameños”, añadió el jefe del Ejecutivo.