Ejecutivo sanciona nueva ley para garantizar que sólo personas idóneas ejerzan la profesión contable

Con miras a fortalecer, modernizar y regular el ejercicio de la profesión del Contador Público Autorizado (CPA) en el país, se promulgó la Ley No. 280 de 30 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial No. 2945-E, que deroga la Ley 57 de 1 de septiembre de 1978 y el Decreto No. 68 de 29 de octubre de 1986.

La Ley sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, representa un paso importante considerando la longevidad de la ley anterior y brinda las garantías para que la profesión contable sea desarrollada por personas idóneas, manifestó la Rosa Meléndez, presidenta de la Junta Técnica de Contabilidad (JTC), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

Luego de una amplia consulta en la Asamblea Nacional, de la que participaron miembros de la Junta Técnica de Contabilidad, entre otros sectores de la profesión contable, se aprobó el Proyecto No. 459, que dio vida a esta Ley, la cual prioriza en plazas laborales para los panameños, en la obligatoriedad de la idoneidad de los CPA y en la formación de profesionales especializados y renovados en auditoría y asesoría para el sector privado y público.

“Dentro del impulso de esta Ley, la Junta Técnica de Contabilidad, jugó un papel fundamental”, destacó la directora del Mici, quien señaló que se realizaron diversas jornadas de divulgación virtuales y presenciales, dirigidas a los contadores y sectores vinculados, previas a su aprobación.

A través de esta Ley se establecen puntos esenciales relacionados a los Códigos de Ética, las asociaciones de profesionales, las funciones y supervisión de la Junta Técnica de Contabilidad, así como prohibiciones y sanciones.

Actualmente, la Junta Técnica de Contabilidad tiene un registro de más de 25,000 contadores públicos.