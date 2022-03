Ejecutivos de la industria petrolera y alimentaria invitados a la Casa Blanca

La Casa Blanca invitó a ejecutivos de una variedad de industrias y negocios estadounidenses, incluidos los de energía, alimentos y bancos, a una sesión informativa el lunes sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Los funcionarios de la Casa Blanca y los miembros del gabinete discutirán los problemas de la cadena de suministro en torno a la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero y las formas de reducir los impactos económicos, dijo a Reuters una fuente familiarizada con el plan.

La sesión informativa extraoficial estará dirigida por el director del Consejo Económico Nacional Brian Deese, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, la secretaria del Tesoro Janet Yellen y la secretaria de Comercio Gina Raimondo, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

La reunión incluirá representantes de Pattern Energy, Invenergy, ExxonMobil Corp (XOM.N), ConocoPhillips(COP.N), Visa Inc (JPM.N), Bank of America Corp (BAC.N), Land O’Lakes Inc( LNDLK.UL), Cargill Inc (CARG.UL), Dow Inc (DOW.N) y US Steel, dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

El presidente Joe Biden y sus correligionarios demócratas han estado presionando a los directores ejecutivos de las principales compañías petroleras para que aumenten la producción en medio del aumento de los precios en las gasolineras.

Biden ha culpado del último aumento a la invasión rusa de Ucrania. Estados Unidos ha impuesto varias sanciones a Rusia por su ataque, incluida una prohibición inmediata de las importaciones de petróleo y otras energías rusas.

Los precios al consumidor de EE. UU., incluidos los alquileres y los alimentos, también han aumentado, y la inflación está a punto de acelerarse aún más a medida que la guerra de Rusia contra Ucrania aumenta los costos del petróleo crudo y otros productos básicos.