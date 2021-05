El 42% de los pacientes no sabe que vive con diabetes

La diabetes es una pandemia silenciosa, se calcula que durante 2019, a nivel mundial se produjeron 4.2 millones de fallecimientos por la diabetes y sus complicaciones. Sumado a todo esto, otro de los riesgos es que en la región de América del Sur y Central (SACA), 42% de las personas que viven con este padecimiento desconocen que tienen esta enfermedad (13.3 millones),1 por lo que estos cálculos indican una necesidad urgente en su detección temprana, dado que la falta de diagnóstico, lleva a un deterioro de la salud, y complicaciones mortales, así como un gasto elevado en los ministerios de salubridad.3

Durante la conferencia de prensa, Redefiniendo el tratamiento de la diabetes, organizada por la farmacéutica

Novo Nordisk se destacó que la región (SACA), ha presentado un incremento considerable de diabetes en un 55%, además de estar fuertemente ligada al sobrepeso y la obesidad, que van también en aumento en la región de América y el mundo1.

El Dr. Roger Uzcátegui, especialista en Cardiología y Gerente Médico en Novo Nordisk, resaltó qué “es momento de tomar acciones que frenen el incremento de la diabetes y sus complicaciones. La falta de información oportuna y personalizada, puede retrasar la intervención y control de esta enfermedad, pero sobre todo, presentar mayores riesgos, como la enfermedad cardiovascular, causa número uno de muerte y discapacidad en las personas que viven con diabetes tipo 2”.

De acuerdo a los objetivos de desarrollo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es prioritario presentar acciones de prevención que apoyen a detener las afectaciones de salud, y que apoyen a los pacientes al manejo de las mismas, por lo que el Dr. Uzcategui subrayó que, “la forma de abordar el control de la diabetes no es exclusiva del manejo de la glucosa, sino a través de un enfoque integral que suma nuevos avances en la innovación de las terapias, y que ayuden a los pacientes a reducir riesgos de padecer un infarto, un derrame o accidente cerebrovascular y de morir por alguna de estas causas”.

Por su parte el Dr. Francis Ruiz, especialista en endocrinología y metabolismo, señaló durante el evento que “la diabetes es una enfermedad multifactorial que debe tratarse de manera integral, ya que 42% de los pacientes (1 de cada 2) en la región SACA no saben que viven con esta enfermedad, por lo que su diagnóstico tardío lleva a mayores complicaciones. Además, la mitad de las personas que la padecen, no logran un control glucémico, de tal manera que iniciativas que impacten la atención con nuevos medicamentos que ayuden a llevar a la meta de control y mejoren la adherencia al tratamiento siempre serán útiles” puntualizó.

En la actualidad, existen distintas opciones de tratamientos y guías de atención, para orientar al manejo del paciente. Las guías 2021 de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la Asociación Europea para el estudio de la diabetes (EASD), recomiendan que todo paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, debe recibir un tratamiento antidiabético eficaz en el control de la glucosa, que además, haya demostrado, a través de estudios clínicos, reducir eventos cardiovasculares.

Sin embargo, datos del estudio CAPTURE demuestran que hoy por hoy solo 2 de 10 pacientes con diabetes tipo 2 reciben un tratamiento reductor de la glucosa con beneficio cardiovascular demostrado.

Por su parte, la Dra. Ileana Chiari, directora Médica de Novo Nordisk Centroamérica y El Caribe, especialista en medicina familiar, con un post-grado en Educación para personas con Diabetes indicó: “La enfermedad cardiovascular representa la causa número uno de muerte y discapacidad en las personas que viven con diabetes tipo 2. Hoy por hoy, más de 400 millones de personas adultas viven con diabetes alrededor del mundo y las personas con Diabetes tipo 2 tienen 2 a 4 veces más posibilidades de presentar un evento cardiovascular en comparación con quienes no la padecen.”

El control metabólico es primordial en el paciente que vive con Diabetes porque previene o retrasa las complicaciones de la enfermedad l, por lo que la Dra. Chiari resaltó “Novo Nordisk es una compañía global enfocada en el cuidado de la salud, con casi 100 años de investigación y liderazgo en diabetes”.

Al respecto presentaron un medicamento “con características únicas y, para el tratamiento de la diabetes tipo 2, el cual a través de estudios clínicos, ha demostrado superioridad en el control glicémico, beneficios cardiovasculares y pérdida de peso superior sostenida, en comparación con otras terapias”.

La Dra. Dolores Mejía de la Cruz, especialista en endocrinología indicó que “a pesar de la disponibilidad de una amplia gama de terapias para la diabetes tipo 2, una proporción relativamente baja de pacientes alcanza los objetivos de seguridad”.

Este nuevo producto llega con miras a futuro, al ser una solución centrada en los pacientes y la necesidad de que lleven un tratamiento integral flexible y holístico que beneficia tres factores primordiales, como son la reducción de eventos cardiovasculares, disminución de peso y control de la glucosa, al usarlo una vez por semana.”

La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 viven en países de ingresos bajos y medios. De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, el 44% de las muertes relacionadas con este padecimiento en la región de América del Sur y Central, afectan a personas menores de 60 años1, por lo que la redefinición del tratamiento a la diabetes, junto con la importancia de un tratamiento integral (factores ambientales, del estilo de vida, clínicos y genéticos), llevaránn a mejores resultados en el manejo de la enfermedad.

