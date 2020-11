El 70% de las compañías han implementado nuevas estrategias de negocio durante la pandemia de COVID-19, revela estudio de Prominence Partners

Con el propósito de reducir el daño que la pandemia de coronavirus (COVID-19) ocasionó en el rendimiento de las empresas, cada vez son más los empresarios que miran con buenos ojos la implementación de determinadas estrategias de negocio.

Así quedó demostrado en el estudio hecho por Prominence Partners, consultora boutique especializada en el acompañamiento de juntas directivas con altas expectativas de crecimiento en Latinoamérica, en conjunto con la Confederación Mundial de Negocios (Woldcob, por sus siglas en inglés), que detalló como resultado que el 70% de las compañías han implementado estrategias de diversificación concéntrica y penetración de mercado durante este período.

Específicamente ambas tácticas empresariales obtuvieron cada una un 33% de aprobación en la encuesta, resaltando sobre otras opciones como desarrollo de producto (13%); desarrollo de mercado (9%); encogimiento (4%); integración hacia atrás (4%); e integración horizontal (4%). En la investigación participaron 150 personas entre empresarios, directivos, gerentes y profesionales de El Salvador, México, Colombia, Perú, Honduras, Estados Unidos (EE.UU.), Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Panamá.

Cabe mencionar de igual manera que durante el estudio se quiso conocer cuál era la percepción de los consultados en relación con una futura estabilización económica global una vez superado el impacto del COVID-19 para lo cual el 45% de los participantes eligió al 2022 como el año en que se recuperaría la estabilidad económica mundial frente al 2023 (35%), 2021 (15%) y 2020 (5%).

“Al tener una perspectiva de mejora global relativamente amplia en tiempo, los empresarios asumen la responsabilidad de gestionar el tiempo y los procesos de compañías desde la capacidad prospectiva. En ese orden de ideas, el margen de tiempo que para ellos tomará recobrar la estabilidad global, se debe emplear para diseñar estrategias y rutas de innovación de cara al abanico de oportunidades característico de las épocas posteriores a una crisis”, señaló Álvaro Daniel Cagueñas, CEO de Prominence Parteners durante su exposición en el World Confederation of Business (Worldcob).

La diversificación concéntrica hace referencia a la acción estratégica en la que una compañía aumenta la oferta de sus servicios o productos teniendo en cuenta su core business o producto/servicio estrella.

En este proceso las empresas buscan crecer con nuevos productos relacionados a su negocio original.

Por su parte, la penetración de mercado va enfocada en el incremento de ventas y clientes y toma como herramientas imprescindibles dentro de las estrategias comerciales a los canales digitales y el marketing digital.

En ese sentido, tipologías como el Business To Bussines, Business To Agent, Business To Consumer y Business To Government se convierten en modelos comerciales con potencial para las organizaciones empresariales.

“Desde luego que la escogencia de una u otra estrategia está directamente relacionada con la realidad de cada organización. Por ello se hace necesario que, al tomar una decisión, esta sea fruto de un análisis profundo de la junta directiva y comité gerencial del macroentorno y de la dinámica del mercado. También es crucial contar con data actualizada en tiempo real sobre la realidad integral de la organización para tomar decisiones más acertadas y con alto impacto en el futuro”, aseguró Cagueñas.

Consecuentemente con la determinación de una u otra estrategia de negocio, el CEO de Prominence Partners también añadió que la competitividad, la innovación, la consolidación de la marca, la rentabilidad, el crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo, deben ser los pilares de toda estrategia de negocio de cara a aprovechar el escenario post pandemia que, según él, será rico en oportunidades de negocio y crecimiento para las empresas más conscientes de su realidad y potencialidades.

Indudablemente se hace urgente conocer el estudio en cuestión y más en relación con graves pronósticos como el que hace el Banco Mundial. Según el último informe del organismo internacional, la región latinoamericana experimentará una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 7.9% en 2020 como consecuencia de los efectos del COVID-19, lo que directamente pone al sector privado a pensar sobre su rol importante en la reactivación económica de los países e, indirectamente, en la generación de empleo tomando como base la formulación de sólidas estrategias de negocio.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero