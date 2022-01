El 71.3% de la población meta cuenta con segunda dosis contra Covid-19

El informe del Programa Ampliado de Inmunización precisa que hasta la fecha en Panamá se han aplicado un total de 6,601,306 vacunas contra la Covid-19. De ese total, 3,142,823 se han colocado en primera dosis; 2,831,370 segunda dosis; 618,227 dosis de refuerzo y 8,886 tercera dosis a pacientes inmunosuprimidos.

La cobertura de la población meta que es a partir de los 5 años, el 79.1% está cubierta con primera dosis y 71.3% con segunda dosis.

Los reportes regionales indican que al 13 de enero, en San Miguelito se aplicaron 3,662 dosis; Veraguas 2,432; Herrera 2,683 (460 pediátricas); Los Santos 1,369 (160 pediátricas) Panamá Este 984 (60 pediátricas) y en Panamá Norte 552.

Informe de Epidemiología

El Minsa informó que debido a inconvenientes técnicos en la plataforma de datos no se ha podido, a esta hora, culminar con el informe de epidemiología sobre la situación del Covid- 19 en el país. El Minsa comunica que una vez se subsanen los inconvenientes técnicos se presentará, como ha sido durante la pandemia, el citado informe con todos los indicadores de costumbre.

Vacunación en circuito 8-7 y 8-8

Con masiva participación inicia vacunación a niños entre 5 y 11 años en los circuitos 8-7 y 8-8 con una importante asistencia de infantes acompañados de sus padres, inició desde las 7:00 a.m. la aplicación de dosis pediátricas contra la Covid-19 a niños entre 5 y 11 años, sin patologías en los circuitos 8-7 y 8-8 en la ciudad de Panamá.

En el circuito 8-7 que comprende los corregimientos de Bella Vista, Pueblo Nuevo, Ancón, Santa Ana, El Chorrillo, San Felipe, Calidonia y Curundú los puntos de vacunación son Soho mall, Alta Plaza mall, Albrook mall en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. mientras que en la Escuela República de Chile y el salón Rubí del Hotel El Panamá, el horario de atención será de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para el circuito 8-8 que comprende Juan Díaz, Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre y Don Bosco los lugares de vacunación son: Parque Recreativo y Cultural Omar (7:00 a.m. a 2:00 p.m.) el Instituto José Dolores Moscote, el IPT Don Bosco y en de la Arena Roberto Durán que funciona dentro de la ciudad deportiva Irvin Saladino en Juan Díaz. El horario en estos últimos puntos será de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

En ambos circuitos se espera inmunizar aproximadamente 52 mil niños entre 5 y 11 años; 14,000 en el 8-8 y 38,000 en el 8-7. La jornada de vacunación en estos circuitos se extenderá hasta el sábado 15.

Paul Gallardo, director del Hospital del Niño, reiteró el llamado a los padres de familias a que acudan con sus hijos a las jornadas las cuales se han ampliado para toda la población pediátrica de 5 a 11 años que no presenta ninguna patología.

“La gran necesidad de vacunar a los niños es tratar de disminuir la circulación del virus, no se puede ir con el concepto de que esta patología es asintomática, es leve en niño, debemos de buscar un mecanismo de como eliminar la enfermedad”, indicó el galeno, quien participó en la jornada de vacunación en el Instituto José Dolores Moscote.

En el Parque Omar siguió la vacunación organizada por el despacho de la Primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, logrando en esta quinta jornada inocular a 730 niños entre 5 y 11 años. Desde que empezó la vacunación en este lugar el pasado 7 de enero se han vacunado contra la Covid-19 a 4,501 niños con dosis pediátricas.

En los puntos de vacunación Salón Rubí, Albrook mall, Soho mall, IPT Don Bosco, e Instituto José Dolores Moscote se colocaron, en este primer día, un total de 1,388 dosis a niños entre 5 y 11 años sin patologías, con enfermedades crónicas y con discapacidad.

Además, de los puntos mencionados, los hospitales privados de Paitilla y Hospital Pacífica salud cuentan con vacunación pediátrica; además permanecen abiertos los hospitales nacionales y regionales para vacunación de niños con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos y con discapacidad.

Paralelo a la vacunación pediátrica, en los centros comerciales y en el Salón Zafiro del Hotel Panamá, se continúa también con la vacunación a partir de los 12 años con primera y segunda dosis; y la dosis de refuerzo a partir de los 16 años.