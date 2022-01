El 93% de pacientes en UCI no tienen las vacunas o no cuentan con un esquema de vacunación completo

“Tenemos de 92 a 93% de los pacientes que están en unidades de terapia intensiva (UCI) y de cuidados respiratorios especiales, que no tienen las vacunas o no cuentan con un esquema de vacunación completo“, señaló el director de Prestaciones en Servicios en Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), doctor Gustavo Santamaría

De igual manera mencionó el galeno que, “tenemos un porcentaje muy bajo de pacientes que teniendo el esquema de vacunación completo, requieren servicios hospitalarios porque tienen enfermedades crónicas”.

Advirtió que esta cuarta ola no es un resfriado más, esto sigue siendo la pandemia de la Covid-19 y la Ómicron es una variante.

“Lo que puede ser un resfriado para una persona que cuenta con sus dos dosis y su refuerzo, no puede ser lo mismo para una persona que no cuente con su esquema de vacunación completo, esto es jugar a la ruleta rusa, no exponga su vida y la de otras personas” señaló Santamaría.

A su vez señaló, que en el caso de Ciudad de la Salud, que es el termómetro con el cual miden el comportamiento de este virus, detalló que han visto “un incremento entre 15 y 20 pacientes por día, es mucho para la cantidad que estábamos manejando, por lo que hay que cuidarnos».

Destacó además que recientemente abrieron los servicios odontológicos, pero al enfrentar la cuarta ola de contagios y se han otorgado citas para los próximos tres meses, de igual manera indicó que un gran número de personas, está demandando servicios de atención para hisopados, lo que conlleva reformular las acciones para poder enfrentar la pandemia con esta nueva ola.

Resaltó que, un contacto directo que se mantiene cumpliendo con las medidas de bioseguridad, no tiene por qué contagiar a otros, esta persona debe mantener un sistema de seguridad en casa, en el barrio, en el transporte, sin descuidarse.

Reiteró que se deben mantener las medidas de bioseguridad como: el uso de la mascarilla, practicar el distanciamiento físico, utilizar las caretas en transporte público, evitar hablar en lugares cerrados o en donde confluye mucha gente, mantener lavado de mano constante, usar alcohol o gel antibaterial.