La recolección y análisis de datos a gran escala se ha convertido en la base para la toma de decisiones de un sinnúmero de empresas.

IBM, sólo por mencionar alguna de estas empresas, a través de su herramienta cognitiva llamada Watson, se ha transformado en el mayor poseedor y usuario de data médica en el mundo. Su intención es poder utilizar esos datos para establecer patrones más precisos que expliquen las enfermedades y por ende permitan perfeccionar la eficacia de tratamientos actuales y experimentales.

Por su lado, empresas como Facebook, a través de la recolección de datos no estructurados, acumulados directa e indirectamente como producto de nuestra respuesta en tiempo real a videos de gatos y/o noticias de alto perfil, ha podido establecer patrones sobre nuestro comportamiento como consumidores.

Y es casualmente en función estos patrones de comportamiento que se diseñan y se nos muestran a través de distintos medios, una serie de mensajes, noticias, videos, comentarios y ofertas de consumo específicas.

A estos estímulos, se sabe de antemano, es decir de manera predictiva, que nos interesarán y que reaccionaremos de forma especial; lo cual implica una transformación altamente contrastante con la efectividad en el uso de mensajes de consumo tradicionales.

En otras palabras, Watson y Facebook -y de hecho cualquier otra empresa que de alguna manera almacene o procese datos dentro de su estructura operativa-, tiene la posibilidad y probablemente la explícita intención de analizar dichos datos hasta que estadísticamente se puedan establecer diferentes tipos de patrones, los cuales a su vez sean la base para crear algoritmos con capacidades predictivas. Como sería de esperar, y si nos concentramos en empresas de giro comercial, el empleo de patrones de comportamiento de consumo puede ser utilizado para servir mejor a su actual base de clientes y/o encontrar y desarrollar nuevos clientes y/o productos o servicios.

Con lo anterior en mente y de manera contrastante con los enfoques tradicionales, el empleo aislado de encuestas (las cuales se basan en el uso de datos estructurados solamente) pasan de ser la fuente principal y núcleo de información a simplemente ser un instrumento de recolección sistemática de datos para la determinación de las preferencias de los consumidores.

Ahora bien, la pregunta gira en torno a si lo que sirve a empresas de consumo, también sirve puede servir potencialmente a la política.

La respuesta contundente es Sí.

El mejor ejemplo de esto es la elección de Barack Obama, quien no fue solamente el primer presidente de ascendencia africana en los Estados Unidos de Norteamérica sino también fue el primer candidato a un puesto de elección popular en utilizar Big Data de manera sistemática para aumentar su probabilidad de ser escogido en un proceso electoral de tal envergadura.

Aunque en las elecciones del 2008 el uso de herramientas de análisis de Big Data fue limitado; durante el 2012 su uso fue más significativo y de mayor efectividad, apoyado sobre bases de datos más grandes y mejor estructuradas, mejores sistemas de procesamiento de datos en la nube y un equipo altamente conocedor y enfocado en la tarea.

Se debe estar claro que, si bien éste no fue el único determinante en la victoria electoral de Obama, si se marcó un hito luego del cual el empleo del Big Data se ha convertido en una herramienta de uso cada vez más común y apetecido en campañas políticas en todo el mundo, y en las cuales América Latina no debe ser la excepción.

Como ejemplo de lo anterior y de manera indirecta, es innegable que hoy por hoy cualquier candidato a diputado, o a alcalde de la municipalidad más pequeña, ha desarrollado un sentido de prioridad en lo que a velar por sus redes sociales se refiere. Aún si no evalúa la información en ellas de manera sistemática, lo hará por lo menos de manera desordenada y puntual. Como lo anterior en mente la pregunta entonces es: ¿Por qué no llevar el rigor de empresas como IBM o Facebook a la campaña electoral? ¿Por qué no emular la experiencia política en la elección de Obama?

Si bien es cierto que las tradicionales encuestas son herramientas poderosas en las manos de un político perspicaz, éstas sólo indican el estado de ánimo y preferencias de los electores a manera de “una foto”, como una imagen momentánea y estática.

Un candidato exitoso por el contrario debe ver cómo las corrientes de las emociones políticas se mueven a través del electorado.

Debe poder estructurar su discurso para arengar a sus partidarios de forma predecible y no de forma reactiva como usualmente ocurre con los enfoques políticos tradicionales.

Para esto, el candidato tiene toda la información (en la forma de datos no estructurados) que sus potenciales electores colocan de manera voluntaria y sin filtros a cada momento en las redes sociales.

El candidato que logre utilizar ese torrente de información para crear patrones de comportamiento predictivo del electorado, aumentará sus posibilidades de ventaja para persuadir a los electores sobre lo que lo que realmente él/ella y su familia necesitan y con la posibilidad latente de poder tomar el pulso político en tiempo real.

La evolución de los esquemas políticos a mensajes dinámicos, puntuales y segmentados es cuestión de tiempo en Latinoamérica. La carrera ya ha iniciado y sólo aquellos políticos visionarios podrán sacar ventaja real de ello. La historia de la carrera del señor Obama a la presidencia de los Estados Unidos es lugar a dudas el epítome de esta realidad.

