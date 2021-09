El boxeador Manny Pacquiao anuncia su candidatura a la Presidencia de Filipinas

El boxeador Manny Pacquiao ha anunciado formalmente este domingo que será candidato a las elecciones presidenciales de Filipinas de 2002 por el Partido Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laba), de izquierda, con la promesa de gobernar con “integridad, compasión y transparencia”.

“Soy un luchador y siempre seré un luchador dentro y fuera del ring”, ha afirmado Pacquiao durante el congreso nacional de su partido, celebrado en la ciudad de Quezon en la que se ha formalizado su nominación tras recibir el apoyo de una veintena de dirigentes regionales.

A lo largo de mi vida jamás he retrocedido en un combate, por los principios, por el honor del pueblo. Me he levantado, me he puesto en pie y he luchado”, ha añadido, según recoge la cadena de televisión filipina ABS-CBN.