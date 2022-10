El Conep advierte que el control de precios de la canasta básica no es sostenible

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, reiteró esa organización del sector privado que no participarán en la segunda fase de la mesa única del diálogo, mientras no exista una invitación formal y no se dé un escenario predeterminado, que garantice resultados y mencionó como un ejemplo que los acuerdos alcanzados en la Mesa única de Diálogo referentes al control de los precios de la canasta básica no son sostenibles a largo plazo.

“Nosotros hemos dicho el control de precios no es sostenible ni es fórmula idónea para resolver los problemas de la canasta básica”, puntualizó.

Castillo aclaró que lo que pide el sector empresarial es una participación igualitaria, dado que su representación sería de ocho (8) personas, mientras que las alianzas sociales tienen 24 representantes en la MesaÚúnica de Diálogo. También piden que se aborde la metodología entre todos para que se llegue a un consenso.

El máximo dirigente del Conep reiteró su posición de participar en cualquier ejercicio de diálogo que tienda a buscar soluciones a los problemas del país, siempre y cuando las condiciones que lo determinen sean iguales para todas las partes y cuente con las reglas mínimas de un ejercicio de este tipo, lo que se traduce en la construcción de consensos en temas tales como elaboración de la agenda de trabajo, establecimiento de la metodología y selección del facilitador.

Por otra parte, es de vital importancia que exista la posibilidad de discutir y evaluar los acuerdos suscritos en la primera fase del Diálogo.