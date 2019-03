El demócrata Beto O’Rourke anuncia su candidatura presidencial para 2020

El excongresista demócrata por Texas, Beto O’Rourke, anunció formalmente el jueves que buscará la nominación presidencial demócrata para 2020, lo que pone fin a una intensa especulación en los últimos tiempos acerca de si intentaría llegar a la Casa Blanca.

O’Rourke había mantenido un perfil relativamente bajo desde su fallida campaña para desplazar al senador republicano Ted Cruz. La posibilidad de presentarse estuvo presente desde febrero pasado, cuando dijo en una entrevista con Oprah Winfrey en Nueva York: “He estado pensando en postularme a la presidencia“.

Al anunciar su candidatura en un video publicado en internet, O’Rourke, se comprometió a abordar “las crisis interconectadas en nuestra economía, nuestra democracia y nuestro clima”.

“Este momento de peligro produce, quizás, el mayor momento de promesa para este país”, dijo en el video que se publicó en el sitio web de El Paso Times.

After months of speculation, Beto reveals why he's joining the 2020 presidential race. #beto2020 https://t.co/Jaz0AaaJDS

