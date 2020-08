El Departamento de Comercio de EE.UU. añade 24 empresas chinas a la Lista de Entidades por su papel en el Mar de la China Meridional

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de Estados Unidos (EE.UU.) agregó 24 empresas chinas a la Lista de Entidades, por lo que describió como su “colaboración con las fuerzas militares de la República Popular China para construir y militarizar las islas artificiales del Mar de la China Meridional”, que han sido objeto de condena por parte de la comunidad internacional, informó un comunicado difundido este miércoles por la Embajada estadounidense en Panamá.

Según el comunicado, pese a las protestas de EE.UU. y otros países, el gobierno de la República Popular China ha estado construyendo a gran velocidad las islas artificiales desde 2013, lo cual permite que el Partido Comunista Chino (PCC) militarice puestos de avanzada en el Mar de la China Meridional “para cercenar los derechos soberanos de los socios de EE.UU. en la región”.

“EE.UU., los vecinos de China y la comunidad internacional han rechazado las pretensiones de soberanía del PCC sobre el Mar de la China Meridional y han condenado la construcción de islas artificiales para las fuerzas militares chinas”, señaló el secretario de Comercio Wilbur Ross.

Las entidades designadas hoy han tenido un papel significativo en la construcción desafiante de estas islas artificiales por parte de China y deben responder por sus acciones”, agregó el alto funcionario estadounidense.

El comunicado señala que desde 2013, el PCC ha dragado y construido más de 3,000 acres en siete territorios en el Mar de la China Meridional, que incluyen funciones de defensa aérea y misiles antibuques y que el dragado y la construcción de puestos de avanzada por la República Popular China, lo que “viola los derechos de soberanía de la República de Filipinas, conforme lo estableció la Corte Permanente de Arbitraje en el laudo emitido en julio de 2016 en un caso planteado por Filipinas contra la República Popular China”.

Agrega que, al realizar las nuevas incorporaciones a la Lista de Entidades, el Departamento de Comercio determinó que estas entidades posibilitaron que China construyera y militarizara puestos de avanzada en disputa en el Mar de la China Meridional.

La Lista de Entidades es una herramienta que utiliza el Departamento de Comercio para limitar la exportación, reexportación y transferencia (en el país) de artículos alcanzados por las Normas de Administración de Exportaciones (EAR, por sus siglas en inglés) a ciertas personas (individuos, organizaciones y sociedades) cuando haya motivos razonables para creer que están o podrían quedar implicadas en actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de política exterior de EE.UU.

La medida aplica requisitos de licencia adicionales a la exportación, reexportación y transferencia (en el país) de artículos alcanzados por las EAR a entidades incluidas en la lista, y la disponibilidad de la mayoría de las excepciones a las licencias es limitada.

Las siguientes empresas fueron incluidas en la Lista de Entidades por posibilitar que la República Popular China reclamara y militarizara puestos de avanzada en disputa en el Mar de la China Meridional:

China Communications Construction Company Dredging Group Co., Ltd.

China Communications Construction Company Tianjin Waterway Bureau

China Communications Construction Company Shanghai Waterway Bureau

China Communications Construction Company Guangzhou Waterway Bureau

China Communications Construction Company Second Navigation Engineering Bureau

Beijing Huanjia Telecommunication Co., Ltd.

Changzhou Guoguang Data Communications Co., Ltd.

China Electronics Technology Group Corporation, 7th Research Institute (CETC-7)

Guangzhou Hongyu Technology Co., Ltd., (un instituto que depende del CETC-7)

Guangzhou Tongguang Communication Technology Co., Ltd. (un instituto que depende del CETC-7)

China Electronics Technology Group Corporation, 30th Research Institute (CETC-30)

China Shipbuilding Group, 722nd Research Institute

Chongxin Bada Technology Development Co., Ltd.

Guangzhou Guangyou Communications Equipment Co., Ltd.

Guangzhou Haige Communication Group Co., Ltd.

Guilin Changhai Development Co., Ltd.

Hubei Guangxing Communications Technology Co., Ltd.

Shaanxi Changling Electronic Technology Co., Ltd.

Shanghai Cable Offshore Engineering Co., Ltd.

Telixin Electronics Technology Co., Ltd.

Tianjin Broadcasting Equipment Co., Ltd.

Tianjin 764 Avionics Technology Co., Ltd.

Tianjin 764 Communication and Navigation Technology Co., Ltd.

Wuhan Mailite Communication Co., Ltd.

Aunque esta lista no incluye a la subsidiaria de China Communications Construction Company que se adjudicó las obras de construcción del Cuarto Puente Sobre e Canal de Panamá, si constituye un “llamado de atención” para que el país preste atención a sus relaciones con las empresas chinas que son consideradas como “estatales” ya que a juicio de EE.UU. estas no respetan las reglas del libre mercado y en varios países han protagonizado supuestos actos de corrupción, violaciones de los derechos laborales de los trabajadores y presuntamente atentado contra el medio ambiente.

No obstante, el comunicado no menciona ningún caso específico en el que se hayan probado estos señalamientos.