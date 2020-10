El fondo de cobertura Bridgewater lanzará nuevos productos de inversión en China

El administrador de fondos de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates, se expandirá aún más en China a medida que el mercado de capitales del país brinde más oportunidades de inversión como resultado de un sistema financiero cada vez más abierto.

Bridgewater Associates, que recibió recientemente la segunda rama de su licencia de administrador de fondos de inversión en valores privados de la Asociación de Administración de Activos de China (Amac), dice que planea presentar un nuevo producto de inversión llamado Bridgewater All Weather Enhanced China Private Fondo No. 2, que se produce después del lanzamiento del Fondo No. 1 en octubre de 2018.

“Debido a la continua apertura de los mercados de capitales de China, los inversores extranjeros están buscando aumentar la inversión en el país”, dijo el lunes Tian Yun, subdirector de la Asociación de Operaciones Económicas de Beijing, y añadió que el nuevo requisito del gobierno central que figura emprender empresas de desarrollo de alta calidad ofrece más oportunidades para los inversores extranjeros.

Es razonable que Bridgewater aumente aún más la inversión en China, porque la economía del país destaca en todo el mundo”, dijo Tian, señalando que China ha controlado efectivamente el brote de coronavirus (COVID-19) y probablemente contribuirá al 80% del crecimiento de la economía mundial este año.

Varios expertos esperan que el crecimiento económico de China aumente en más del 2% en 2020, en contraste con la caída a cuatro puntos porcentuales en la economía global este año, dijo Tian.

La compañía expresó anteriormente su deseo de continuar invirtiendo en China, ya que el renminbi es ahora una de las fuerzas impulsoras en una economía global ahora aproximadamente equilibrada entre países desarrollados y emergentes, con aumentos en la producción global provenientes más de economías emergentes que de desarrolladas, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Tian cree que, desde el punto de vista del desempeño del mercado de capitales nacional, Bridgewater ha logrado grandes avances en su primera rama de productos de inversión en China, superior a la tasa de rendimiento promedio de la industria, de ahí la necesidad de lanzar la nueva rama de productos.

La inversión de Bridgewater China elevó su capital registrado a 310 millones de yuanes ($46,15 millones) desde 120 millones de yuanes en diciembre pasado, la segunda vez que se obtiene capital registrado. En marzo de 2016, la compañía estableció su subsidiaria en la Zona de Libre Comercio Piloto de China en Shanghai con un capital registrado de 50 millones de yuanes, según la plataforma de datos de la compañía Qichacha.

Beijing

China Daily