El Fondo de Innovación 100K anuncia un nuevo concurso de subvenciones para las asociaciones de educación superior

Partners of the Americas, la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) y las embajadas de ese país a nivel mundial anunciaron el lanzamiento de un nuevo concurso regional de subvenciones del Fondo de Innovación “100,000 Strong in the Americas” (conocido como ‘100K’).

Con el generoso apoyo de AgroAmerica, el Departamento de Estado de los EE.UU. y la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, este concurso tiene el propósito de aumentar las asociaciones de educación superior entre los EE.UU., Centroamérica y la República Dominicana.

El Fondo de Innovación 100K es la iniciativa emblema del Departamento de Estado a nivel hemisférico para fomentar una agenda positiva para toda la región, aprovechando el poder que tiene la educación para transformar las sociedades, brindar oportunidades y estimular el crecimiento económico.

Desde su creación en 2013, y hasta marzo de 2021, el Fondo de Innovación ha otorgado 243 subvenciones (de $25,000 a $35,000 cada una) a equipos que trabajan dentro de 493 instituciones de educación superior, en 25 países, y 49 estados de EE.UU.

Gracias a las asociaciones 100K, un mayor número de estudiantes dentro del hemisferio han podido acceder a programas innovadores de formación e intercambio académico para trabajar en equipo, realizar investigaciones, adquirir habilidades técnicas y lingüísticas, y prepararse para las exigencias de la fuerza laboral.

Este nuevo concurso regional del Fondo de Innovación es el resultado de una colaboración de los sectores público y privado, entre el Departamento de Estado de los EE.UU., Partners of the Americas y AgroAmerica, la segunda empresa multinacional con sede en Guatemala en unirse al Fondo 100K.

Este Concurso del Fondo de Innovación otorgará doce (12) subvenciones, de $25,000 cada una, para apoyar nuevas alianzas de educación superior en la creación e implementación de modelos innovadores de formación académica y programas de intercambio de estudiantes entre los EE.UU. y la región, a partir de enero de 2022.

Las áreas temáticas de este concurso de subvenciones 100K incluyen Medio Ambiente; Salud Pública; Soluciones Climáticas; Derechos Humanos; Ciencias de la Salud; Tecnología Educativa; Ciencias Agrícolas y de la Alimentación; Agua, Saneamiento e Higiene (WASH, por su sigla en inglés); Desarrollo Empresarial; Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por su sigla en inglés), entre otras disciplinas.

Se invita a los equipos de instituciones de educación superior de EE.UU. y de Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice, Nicaragua o República Dominicana a presentar sus propuestas de subvención 100K a Partners of the Americas antes de la fecha límite, el 2 de agosto de 2021.

Para más detalles y para consultar la Solicitud de Propuestas (RFP, por su sigla en inglés) para este concurso, por favor visite: www.100kstrongamericas.org/grants.

El Fondo de Innovación 100,000 Strong in the Americas (100K) es la colaboración público-privada entre el Departamento de Estado de EE.UU., las embajadas de EE.UU., Partners of the Americas, empresas, fundaciones, ONGs y entidades gubernamentales regionales que trabajan con redes de educación para estimular y apoyar asociaciones y programas de capacitación entre los EE.UU. y el resto del hemisferio occidental.