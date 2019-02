El hiper ritmo digital indigesta a las empresas

El mundo digital va demasiado rápido, todos los días tenemos una tecnología nueva o existente que muta y/o evoluciona. Esto ha traído consigo varias realidades y en especial dos extremas: Empresas que a la fecha han hecho poco o nada en cuanto a su adaptación a la nueva realidad digital, por lo que tienen un destino claro y muy cercano (su desaparición) y otras que han salido a perseguir a las nuevas tendencias tecnológicas con un nivel de estrés tal que se han “indigestado” en el camino y hoy necesariamente deben hacer un alto y volver a lo básico, preguntarse cuál es mi estrategia.

Y no es una pregunta menor ya que genera una cascada de otras interrogantes relacionadas con las capacidades del Recurso Humano, los procesos, el mercado/clientes (actuales y futuros) y la más importante, que no es más que la esencia de la existencia de una empresa en el mundo de hoy, crecer rentablemente y permanecer en el tiempo.

Todo lo anterior no significa que adquirir y tratar de implantar tecnologías de punta sea un error, el problema está cuando se hace por moda y no previa definición de una hoja de ruta y modelo estratégico propio, no copiado del competidor, de otras empresas o de Internet.