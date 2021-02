A pesar de un incremento de casos de Covid-19 que ha resultado en algunos casos en mayor afluencia en los centros de salud y nuevas medidas de restricción de movimiento por parte del Gobierno Nacional, gran cantidad de personas se ha reincorporado a la vida laboral con la necesidad de utilizar los medios de transporte disponibles para movilizarse.

Es importante recordar el concepto de burbuja familiar, que se refiere a las personas que viven permanentemente juntas bajo el mismo techo.

Personas ajenas a este grupo, aún siendo familiares, se consideran fuera de la burbuja y un riesgo de contagio para nosotros.

La Licenciada Yiniva Rivera, especialista en seguridad ocupacional del Hospital Paitilla, sugiere que al momento de utilizar el transporte público utilicemos la mascarilla sin excepción, asegurándonos que nos cubra completamente desde la nariz hasta la barbilla. Mientras permanezcamos en estos espacios se debe añadir los lentes o la mascarilla facial para mayor protección, ya que a través de la mucosa de los ojos también se puede producir el contagio.

“Evite hablar o comer en el trayecto. No toque su cara ni cabello. De igual forma, evite el contacto físico dentro del vehículo. Si viaja en taxi, procure utilizar los asientos de atrás,” recomienda la Licenciada Rivera. Así se reduce el riesgo de contagio en transporte selectivo porque el contacto con la cantidad de personas es menor.

Otros consejos de protección en el transporte público:

• Se recomienda lavar las manos con agua y jabón o gel alcoholado antes y después de subir y bajar del taxi, bus o metro y en el área de espera.

• No se siente en los lugares marcados. Mantenga la distancia en los asientos.

• Use las señales marcadas en el suelo como guía de donde puede pararse para mantener el distanciamiento físico.

• Evite el contacto con superficies de metal, plásticos y otros materiales donde el virus puede alojarse por un mayor tiempo y las mismas no tienen una frecuencia de limpieza y desinfección a lo largo del día. Por eso es importante practicar el protocolo de higiene de manos.

• Siempre utilice la mascarilla y la pantalla plástica facial. Ambos son elementos obligatorios para el uso de transporte público.

En nuestro lugar de trabajo también debemos observar importantes medidas para evitar el contagio:

• Evite usar: teléfonos, escritorios o herramientas de otros colaboradores, siempre que sea posible. Límpielos y desinféctelos antes y después de usarlos.

• Evite compartir artículos de oficina o herramientas.

• Promueva el lavado de manos en su lugar de trabajo.

• Evite tocar superficies.

• Siga las señalizaciones para mantener el distanciamiento físico.

• Use mascarilla, lentes y/o máscara facial.

• Recuerde cambiarse periódicamente la mascarilla desechable, su uso recomendado es de hasta cuatro horas.

Al volver a casa es muy importante pasar por un proceso de desinfección para evitar un posible contagio con nuestros familiares. La Licenciada Yiniva nos indica este protocolo a seguir:

• Quítese los zapatos y déjelos en la entrada para luego limpiarlos y desinfectarlos.

• También debe hacerlo con los accesorios o bolsas de compras que traiga, cartera, celular, lentes, llaves, herramientas de trabajo, computadora, juguetes, etc.

• Bote cualquier recibo de compras o papel que pueda desechar.

• Ingrese descalzo directo a un sitio donde se pueda quitar la ropa exterior y métala a una bolsa o canasta cerrada para lavarla posteriormente (no sacuda la ropa sucia).

• No toque nada, ni se siente en sillas o camas.

• Pase al baño a ducharse.

Ante cualquier sospecha de contagio, ya sea que tenga síntomas o alguna persona con la cual haya tenido contacto resulte positiva, lo indicado es proceder a realizarse la prueba inmediatamente y aislarse de forma preventiva para proteger a su familia. En el Hospital Paitilla se cuenta con un módulo externo, con todas las medidas de bioseguridad para la realización de pruebas, tanto el PCR y Antígeno (hisopado) como la de Anticuerpos.