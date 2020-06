El IPACOOP y la UP firman convenio académico

El Director del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Adolfo C. Quintero C. y el Rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, firmaron un Acuerdo de Colaboración, a través del cual la primera casa de estudios del país ofrecerá a funcionarios del IPACOOP Maestrías en Auditoría Financiera y Forense.

El objetivo de este convenio es dinamizar la enseñanza del cooperativismo a través del profesionalismo y la capacitación del personal del IPACOOP, en colaboración con la UP y de acuerdo con la Ley 12 del 5 de octubre de 1990, que establece la enseñanza del cooperativismo en los centros educativos del país.

Quintero destacó que este convenio permitirá fortalecer el recurso humano del IPACOOP, y en consecuencia la institución podrá apoyar de una mejor manera al movimiento cooperativo.

Por su parte, Flores destacó el hecho que la Dirección del IPACOOP haya incluido a la academia en las estretegias para fortalecer el movimiento cooperativo panameño.

Ambas maestrías tendrán una duración de año y medio y el convenio tiene una vigencia de tres años prorrogable a consideración de las partes.

Este acuerdo específico forma parte del Convenio Marco de Cooperación que mantienen ambas entidades y que tiene como objetivo general elaborar proyectos, asesoramiento en áreas específicas en donde exista afinidad de interés en el desarrollo socioeconómico e intelectual de la República de Panamá y de ambas instituciones.