El mercado sabe más que tú

Según los japoneses la clave del éxito para un negocio o emprendimiento, es encontrar tu propósito en la vida y desarrollar tu negocio alrededor de ese propósito. Pero aún en esta filosofía oriental, no se les ocurrió dejar al mercado fuera de la ecuación.

Si te gusta lo que haces, eres muy bueno haciéndolo, pero al mercado no le interesa, NO SIRVE.

Obviamente que los emprendedores (inclusive muchas MiPes) no tenemos entre 3 y 5 mil dólares para contratar una empresa de estudios de mercado, que nos desarrolle una serie de encuestas cumpliendo con las cantidades estadísticamente requeridas. Pero, igual que las grandes corporaciones, es imperativo entender al cliente antes de lanzarnos a desarrollar cualquier proyecto.

¿Cómo empezar?

La metodología Lean Startup, en su fin de lograr sacar al mercado proyectos en forma ágil, nos recuerda la importancia de calidad antes que cantidad, lo importante es entender MUY BIEN la existencia del problema que queremos resolver y conocer en detalle a quién le “Duele” ese problema.

Es por eso que el instrumento a utilizar es la entrevista. Con la entrevista podrás entender a fondo la situación y confirmar tus hipótesis.

¿Realmente existe el problema que he pensado?

¿ El público que considero, es el que sufre este problema?

¿Cómo solucionan el problema actualmente y qué le falta a esta solución?

¿Qué piensa este público de las posibles soluciones que he planteado?

En este mismo orden si descubres que estabas equivocado debes replantear y buscar otras opciones. Si el problema no existe o no es tan grave, debes encontrar otro, si el público que yo pensaba no es el que realmente sufre ese problema debo investigar, ¿Cuál es? Y así sucesivamente.

La metodología recomienda realizar un mínimo de 40 entrevistas, con personas que forman parte del público objetivo, un mínimo de 80% debe apoyar tus teorías. Lo básico

Una vez has confirmado tus hipótesis, debes recabar información que será necesaria para tu planificación estratégica:

Tamaño del mercado: Preferiblemente amarrado al poder de compra, esto lo puedes obtener en la página web de la contraloría, es del 2010 pero te servirá como guía.

La Competencia: Debes analizar cómo la gente resuelve el problema actualmente. No sólo es la competencia directa, sino también los productos substitutos.

Debes evaluar precio, modelo de negocio, estrategia de mercadeo, entre otras.

Con una simple búsqueda en Google, Youtube o Instagram tendrás un amplio panorama del mercado.

Algunas herramientas Gratuitas

Cómo pueden notar, hasta ahora el gasto ha sido únicamente en tu tiempo. Si desean ponerse un poco más tecnológicos pueden hacer los siguientes esfuerzos

Desarrollar una página de aterrizaje, dónde obtengan base de datos de personas que pertenecen al target. Esto lo pueden subcontratar por $199 o hacerla ustedes mismos, gratis, en WordPress o Wix.

Si desean darle velocidad a sus visitas, saquen un anuncio en Facebook, Instargram, o alguna otra red, dependiendo al público que desean llegar. En caso de ser un proyecto dirigido a corporaciones pueden abrir una cuenta en Linkedin y hacer una búsqueda gratuita de las empresas que les interesa contactar.

Para hacer una encuesta online, que puedan reenviar a su base de datos propia o la que han conseguido, pueden usar SurveyMonkey o GoogleForms.

El Presente Futuro

Hoy en día tenemos una nueva herramienta que nos permite validar y confirmar la necesidad de un producto o servicio, se trata de las plataformas de Crowdfunding o fondeo colectivo.

Las archiconocidas Kickstarter o IndiGogo, en estas páginas puedes presentar tu producto o servicio, detallar sus características, beneficios y prevenderlo, AÚN sin haberlo desarrollado masivamente, es decir en prototipo.

Podrás testear un rango de precios y darte cuenta en tiempo real del interés que existe en tu proyecto.

Por suerte. aquí en Panamá ya existe una plataforma que no sólo nos ofrece estos servicios, nos deposita en cuenta bancaria nacional y además nos asesora sobre la mejor forma de realizar una campaña de crowdfunding, recaudar.net

Pero bueno, estos temas de Crowdfunding y Prototipado, lo dejaremos para nuestras próximas notas. Como siempre estamos a la orden para cualquier apoyo que necesites.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Boris Wainberg

Consultor, promotor y conferencista en Emprendimiento.

Fundador de PanamaStartups, la comunidad de emprendimiento de Panamá