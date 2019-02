El niño guatemalteco que quería un Nintendo y creó una empresa de $700 millones

Cuando tenía ocho años, en Ciudad de Guatemala, Luis Von Ahn soñaba con un Nintendo. Sin embargo, su mamá lo sorprendió con un regaló que le cambiaría la vida para siempre.

“Mi mamá siempre ha estado ahí. El hecho que me comprara una computadora cambió mi vida. Siempre hizo todo para que fuera a las mejores escuelas y venirme a la universidad a Estados Unidos (EU) ha sido el mayor ejemplo”, cuenta en entrevista con Entrepreneur en español.

La computadora se convirtió en un terreno nuevo a explorar, en su mundo, de ahí nació su interés por la programación.

Cinco años después, a los 13, ya había creado su primer programa. Ese regalo de la niñez lo llevó a desarrollar en el 2000 los programas Captcha y Recaptcha, que vendió en 2009 a Google, con apenas 29 años ya era millonario.

En 2011, creó Duolingo, una plataforma digital para aprender más de 80 idiomas, que hoy vale $700 millones y está muy cerca de convertirse en una empresa unicornio.

En su país natal, Guatemala, es un héroe, para los latinos es un campeón y para el mundo es un genio. Es quizás el latinoamericano que más alto ha llegado en el mercado tecnológico.

Luis Von Ahn quería estudiar Matemáticas al salir del bachillerato, pero no encontró alguna universidad en Guatemala que ofreciera esa carrera, fue así como llegó becado a EU en 1996 para estudiar en Duke University, para después ir a Carnegie Mellon University.

Google y los Captcha

Yahoo! implementó en el año 2,000, un sistema para comprobar que cada vez que se creaba una nueva cuenta de correo electrónico, detrás había un ser humano y no un programa que utilizaría esa cuenta para enviar cientos de correos electrónicos basura.

Ese sistema fue creado por el guatemalteco.

El impacto del sistema fue masivo: 200 millones de veces diarias se escribían Captcha alrededor del mundo, de acuerdo con Luis Von Ahn.

Además de Yahoo!, tiendas en línea, blogs y sistemas de venta de boletos en línea como Ticketmaster lo integraron a sus plataformas.

Esta visión le permitió fundar Recaptcha, la evolución de su sistema anti spam que tenía un objetivo más productivo: Ayudar a digitalizar un libro. En 2009 el sistema de Captcha y Recaptcha, fue adquirido por Google. Aunque la cifra de la transacción nunca fue revelada, el guatemalteco afirma que con ese dinero no había necesidad de “volver a trabajar”.

Duolingo y el mundo de los idiomas

La mayoría de las personas buscan ser millonarias y cuando lo logran varias se retiran para disfrutar.

Sin embargo, Von Ahn tenía 29 años cuando logró esa hazaña.

Pero los recuerdos de la educación en Guatemala lo convencieron de regresar al mundo del emprendimiento, ahora crearía Duolingo, la plataforma de educación más utilizada en el mundo.

Tras dos años trabajando para Google, ayudando a integrar Recaptcha, el guatemalteco decidió enfocarse en el mundo de la educación.

Nació de una pasión por mejorar la educación”, explicó. Por eso decidió que fuera totalmente gratuita.

Duolingo se encuentra en 82 países, actualmente existen más de 200 millones de usuarios que aprenden idiomas gratuitamente, entre ellos Bill Gates, completando más de 7,000 millones de ejercicios al mes.

Sobre los retos que ha enfrentado dentro de la plataforma, está que “hasta apenas hace dos años, prácticamente Duolingo no estaba generando dinero. Lo difícil es que no queremos cobrarle al usuario por el uso de la plataforma, por ello encontramos diferentes maneras de poder ser autosuficientes”.

Luis Von Ahn afirma que dentro de su carrera ha tenido varios momentos clave, uno de ellos fue cuando Apple nombró a Duolingo como la aplicación del año, hecho que lo llevó a conocer que realmente la decisión de seguir emprendiendo fue la correcta y que su emprendimiento ayuda a bastantes personas en el mundo.

Duolingo ha crecido mucho como empresa. Actualmente tiene más de 115 empleados, han recaudado $108.3 millones en capital y la compañía está valorada en $700 millones.

El CEO de Duolingo está enfocado en tres objetivos para los siguientes años: Hacer de la App un negocio sostenible, enseñar idiomas de la manera más efectiva posible y expandir la enseñanza a través de otros tipos de contenido y experiencias.

“Vamos a expandirnos a otros tipos de productos, como un podcast para que la gente en EU aprenda español, también a eventos con personas. Mi mayor objetivo es que dentro de dos años, una persona pueda aprender perfectamente un idioma mediante Duolingo”, nos dice Luis von Ahn.

¡Salta del trampolín!

El CEO de la aplicación de idiomas les da un consejo muy valioso a todos los emprendedores que van a iniciar, pero les da miedo.

“Que simplemente lo hagan, en mí experiencia el mayor problema que tienen los emprendedores que no han empezado es simplemente eso, que no han empezado, se la pasan pensando ‘me gustaría empezar, pero no sé qué’, yo les diría, sólo háganlo, es como tirarse del trampolín, simplemente hay que hacerlo.”

Otro de los consejos que les da a los emprendedores, lo aprendió de su primer jefe (en realidad era su asesor en el doctorado) Manuel Blum, quien les enseñó a explicar de una manera concisa y clara los proyectos, esto le ayudaría a hablar de una forma más clara.

Luis Von Ahn tenía 17 años cuando dejó Guatemala para estudiar en EU. Atrás quedaba su familia, sus amigos y su hogar.

“No fue fácil, pero lo hice, los primeros meses extrañaba mucho a mi mamá, porque sin ese regalo que me dio de pequeño, no habría logrado esto.”

