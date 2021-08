El presidente argentino, señalado por celebrar un cumpleaños en pleno confinamiento

La difusión de una fotografía en la que se ve al presidente argentino, Alberto Fernández, celebrando el cumpleaños de su mujer, Fabiola Yáñez, en julio de 2020, en pleno confinamiento, ha generado una tormenta política en Argentina, donde el Gobierno reconoce el “error” mientras la oposición tantea ya la convocatoria de un juicio político.

La imagen fue divulgada esta semana por la cadena LN+ y muestra a un total de doce personas, pese a que en ese momento -14 de julio de 2020- estaban prohibidos los eventos de más de diez asistentes y cualquier encuentro social en un espacio cerrado. También era obligatorio el uso de mascarilla, pero nadie la lleva en la fotografía.

No obstante, el Ejecutivo también considera que hay un “oportunismo político” detrás de la filtración, por parte de una oposición que “busca permanentemente generar escándalo”, informa la agencia Télam. “Hoy no está en juego una foto sino cómo nos ponemos de pie, cómo salimos de la pandemia y qué modelo político y económico vamos a llevar adelante”, ha sentenciado.

Horas después, el propio presidente Fernández ha salido a pedir disculpas durante un acto celebrado en Olavarría, en Buenos Aires, reconociendo que participó en una fiesta de cumpleaños que “no debió haberse hecho”.

“Nunca he sido un careta (hipócrita). Nunca quise dejar de dar la cara cuando tuve que darla, o esconderme detrás de nadie”, ha comenzado su disculpa el presidente argentino, recordando que durante el confinamiento trabajó desde la residencia oficial, Los Olivos, que pronto se convirtió “en una ciudad” con la presencia constante de políticos y representantes de la sociedad civil.

“El 14 de julio, Fabiola convocó una reunión con sus amigos, un brindis que no debió haberse hecho; definitivamente me doy cuenta de que no debió haberse hecho, y lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento”, ha dicho Fernández.