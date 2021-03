El presidente Cortizo defiende al vicepresidente Carrizo y al ministro Sabonge, niega malos manejos en contrataciones y compras

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que los ataques contra el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, pueden deberse a sectores que lo ven como una competencia política, asegurando que es un hombre “honesto, leal y preparado”.

“Puede ser que como ven que es joven, que puede tener una opción en un futuro X, que él no lo ve todavía…puede que los cañones están dirigidos mucho hacia él”, expresó el mandatario, agregando que “hay sectores que se han enfilado hacia el vicepresidente, yo lo entiendo; ahora, al final de cuentas, la decisión de que es o no vicepresidente ya vino, él fue electo, entonces yo tengo que respetar eso”, dijo el mandatario durante una entrevista para el programa Debate Abierto de Telemetro Canal 13.

Sobre los cuestionamientos hacia Carrizo por su gestión al frente del Programa Panamá Solidario, por supuesta falta de transparencia y sobrecostos en los procesos de compra de ventiladores y otros insumos, realizados a través del Ministerio de la Presidencia durante la pandemia de coronavirus (COVID-19), Cortizo aseguró que las auditorías realizadas por consultores externos y por la propia Contraloría, descartan estas versiones.

“Lo que sí yo no puedo aceptar es que porque la gente lo dice entonces es, la gente dice muchas cosas de otra gente, pero eso no significa que yo tengo que repetir lo que la gente dice o tomarlo como si fuera una verdad”, acotó Cortizo.

El presidente Cortizo también defendió la gestión del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, quien lideró la construcción del hospital modular Panamá Solidario, proyecto que también fue objeto de críticas por su costo.

Según el mandatario, no hubo sobrecosto y se pagó el precio justo, “en ese momento de cuarentena, que no tenías concretera, no tenías trabajadores, que tenías que pagarle todas las remuneraciones”.

“La decisión de construir este Hospital Solidario, especialmente hoy con las vidas que se han recuperado y salvado en ese hospital, no tengo absolutamente ninguna duda que fue la decisión correcta”.

Niega haberle pedido la renuncia al exprocurador Ulloa

Previo a la renuncia del procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, a su cargo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, conversó con él y lo cuestionó sobre el poco avance de resultados en investigaciones relacionadas a denuncias presentadas desde mediados de 2020.

Así lo confirmó el propio mandatario en entrevista para el programa Debate Abierto de Telemetro Canal 13, sin embargo, el presidente Cortizo negó haber solicitado a Ulloa su renuncia.

“Yo no le pedí la renuncia, no, en lo absoluto. Yo conversé con él, no le pedí la renuncia. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Panamá (Senniaf), que se presentaron en junio, julio y todavía no se había hecho absolutamente lo que se tenía que hacer, y que hay casos que tienen que avanzar, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y esperar que no pase nada”, detalló Cortizo.

Dijo además que, durante su plática con Ulloa, “él al final me habló mucho del tema de las presiones que recibía de los medios, los ataques, que lo entiendo…alguien que entra nuevo no está acostumbrado al ataque de medios”.

“Yo no puedo entrar en ese detalle de las presiones que él, como un ser humano, ha estado sintiendo, es una posición difícil. Sí hay casos emblemáticos que en algún momento tienen que resolverse, no pueden pasar esos casos allí durmiendo el sueño eterno”, reiteró.

Ulloa, designado por el presidente Cortizo y quien tomó posesión del cargo de procurador en enero de 2020, dimitió el pasado 24 de febrero de 2021.

A la pregunta de si considera esta designación como una equivocación Cortizo respondió, “yo no puedo decir eso, porque yo acepté un proceso y cumplí el proceso”.

La salida de Ulloa se dio sin que especificara los motivos y en medio de los escándalos por los casos de abusos y maltratos a menores de edad en albergues. En su lugar quedó como procurador general en encargado Javier Caraballo.

Cortizo explicó que están en “proceso de ver qué opciones hay, qué perfiles”.