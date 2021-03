El proyecto de ley 508 tendría un duro impacto sobre las universidades particulares

Mucho se ha debatido en las últimas semanas sobre la legalidad del proyecto de ley N°508 recientemente aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados, el cual busca establecer descuentos en todos los colegios y universidades particulares del país en atención al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Órgano Ejecutivo ante la pandemia de coronavirus (COVID-19) en el país, sin embargo, considero más allá de los argumentos legales, este tema debe mirarse mayormente en términos del impacto que podría tener esta iniciativa sobre las universidades particulares en caso de ser sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Por supuesto, debemos partir de una realidad: La intervención de un Órgano del Estado en las políticas económicas de las empresas educativas viola el Principio de la Libre Empresa, consagrado en el Artículo 298 de la Constitución (que garantiza la libre competencia económica y la libre concurrencia en el mercado, remitiendo a las leyes el establecimiento de las modalidades y condiciones de garantía de esos principios) y el principio de la Libertad Contractual contenido en el Artículo 1106 del Código Civil, lo que delimita los actos de los ciudadanos particulares.

Sin embargo, una vez se ha dejado claro el carácter, a mi juicio (sin ser abogada), inconstitucional de este proyecto de ley creo que lo que el Ejecutivo debe valorar al momento de definir si lo sanciona o no son las afectaciones que el mismo podría generar en los ámbitos académicos, financieros y administrativos para las universidades particulares, esto teniendo siempre en cuenta que la educación particular es un privilegio y no un derecho, ya que quienes no pueden pagar este servicio siempre tienen la alternativa de acudir a las universidades públicas.

En materia académica es evidente que al imponer un porcentaje de descuentos adicional a los ya contemplados, el proyecto de ley N°508 generará una reducción de los ingresos para las universidades particulares, lo que impactaría directamente en su capacidad para hacer frente a su principal costo operativo, que es el pago de la planilla docente y en su capacidad para mantenerlos preparados y actualizados para ofrecer una educación de alta calidad, lo que requiere de un formación y capacitación continua de los docentes contratados.

Además, podría significar una disminución de los recursos asignados a todas las carreras y programas, generando una reducción significativa de la oferta académica (reducción de la oferta de materias, carreras y programas) y/o generando limitaciones importantes en la adquisición y/o mantenimiento de los recursos que facilitan la entrega de la educación semipresencial, virtual o a distancia.

Por otra parte, impactaría negativamente el modelo financiero de las universidades particulares, ya que alrededor del 95% de los alumnos optan por algún plan de financiamiento, los cuales se ofrecen sin ningún tipo de interés o cargo administrativo, sin mencionar que, como apoyo solidario, desde el pasado mes de marzo de 2020, se mantienen suspendidos todo tipo de recargos por pago tardío de los compromisos financieros de los estudiantes.

También se afectaría grandemente las posibilidades de las universidades particulares para otorgar becas a sus estudiantes, las cuales responden a estudios socioeconómicos y pueden alcanzar hasta un 55% de descuento en la colegiatura.

De hecho, en promedio, las becas alcanzan un 35% de descuento.

En el contexto académico administrativo se debe tener presente que las universidades particulares han realizado importantes inversiones para adecuar su oferta educativa, que era presencial, a la virtualidad que nos impuso la pandemia de coronavirus (COVID-19), para lo cual debieron hacer importantes inversiones en equipamiento y software, preparación del material, capacitación de los profesores para que puedan llevar a cabo la entrega de las clases. Así como en la efectiva implementación del teletrabajo.

Y que aún cuando sus instalaciones permanecen cerradas se mantienen ejecutando trabajos de mantenimiento preventivo en sus edificaciones y sistemas electromecánicos (como sistemas de bombas, elevadores, escaleras eléctricas, elevadores y aires acondicionados), así como en los sistemas de laboratorio, en especial los de ciencias de la salud y de investigación, donde se encuentran delicados elementos, así como de los hospitales simulados (cuatro en total) y clínicas odontológicas (con más de 70 módulos de atención), a lo que hay que sumas los gastos asociados a seguridad y vigilancia.

En conclusión: El proyecto de ley N°508 no sólo es inconstitucional, sino un atentado contra la estabilidad de un sector de la educación, las universidades particulares, que juega un importante papel en el desarrollo económico del país y cuya importancia queda en evidencia si se tiene presente que pese a que la oferta existente de educación oficial y particular se ha incrementado en los últimos años, solo el 16% de la población mantiene acceso a la educación superior, y de este porcentaje, solo el 40% logra graduarse.

Alba Pitty

Pequeña empresaria